Geheimdienst übernimmt Ermittlungen zu ermordeter Deutscher Hinter dem bewaffneten Überfall auf ein Kabuler Gästehaus könnte die Kidnapping-Mafia stecken.

In diesem Gästehaus in Kabul wurden zwei Menschen ermordet und eine Frau entführt. © Rahmat Gul/AP/dpa

Die Deutsche, die am Wochenende bei einem Überfall auf ein Gästehaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet wurde, war eine sehr erfahrene Entwicklungshelferin. Das sagte eine Sprecherin der schwedischen Hilfsorganisation Operation Mercy. „Sie lebte seit zehn Jahren in Afghanistan und hat seit 2011 für Operation Mercy gearbeitet“. Zuletzt hatte sie ein Alphabetisierungsprojekt geleitet, sagte die Sprecherin. Die Frau lebte in dem Gästehaus, das am Samstagabend überfallen worden war. Aus Sicherheitskreisen in Kabul verlautete, dass die Täter gegen 23.30 Uhr Ortszeit in das Haus eingedrungen seien. Dabei ist auch ein Wachmann ermordet und eine finnische Frau entführt worden.

Entgegen von Medienberichten war es keine „Erstürmung“. Die Täter hätten sich leise auf das Gelände geschlichen, Schusswechsel seien nicht zu hören gewesen, sagten Nachbarn. Eine dritte Frau, eine Holländerin, habe sich vor den Eindringlingen verstecken können. Sicherheitsberater sagen, das Haus der Hilfsorganisation sei sehr schlecht gesichert gewesen. Es grenze ohne Umgebungsmauer direkt an die Straße, mit ungesicherten Fenstern im ersten Stock. Das verstoße gegen die Regeln der meisten Hilfsorganisationen im Land.

Die afghanischen Behörden haben die Ermittlungen inzwischen an den Geheimdienst NDS übergeben. Spuren seien noch immer rar, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Es habe sich weder eine terroristische Organisation zu dem Überfall bekannt, noch gebe es bisher eine Lösegeldforderung für die entführte Finnin. Ein Bericht deutscher Quellen in Afghanistan bewertet den Vorfall „nach ersten Erkenntnissen“ als Versuch, die ausländischen Hausbewohner zu entführen. Die Frau und der Wächter hätten sich möglicherweise gewehrt und seien deshalb getötet worden. Die Vorgehensweise sei aber neu: Bisher hatten Kidnapper ihre Opfer aus ungepanzerten Fahrzeugen entführt. Ein Sicherheitsberater hält es für eine „klare Eskalation“, sollten Banden anfangen, auch in Gästehäuser einzubrechen.

Afghanische Sicherheitsquellen sehen auch die Möglichkeit, dass die Entführer nicht aus kriminellen, sondern aus islamistischen Kreisen stammten. Operation Mercy ist eine christliche Organisation. Auf ihrer Webseite steht als erste der fünf „Prioritäten“ für ihre Arbeit das Gebet. Aus NGO-Kreisen hieß es am Montag, die Organisation habe regelmäßig Gebetskreise abgehalten; ob auch Muslime eingeladen wurden, blieb unklar. Mitarbeiter seien mit vielen Bibeln gereist. Aktivitäten, die als missionarisch verstanden werden könnten, rufen im muslimisch-konservativen Land mitunter harsche Reaktionen hervor. (dpa)

