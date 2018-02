Geheimakte Clostermann

Die Arbeit der LMBV – hier Verdichtungsarbeiten am Silbersee – beruht unter anderem auf einem 25 Jahre alten Abkommen zur Finanzierung ökologischer Altlasten. Trotzdem sind nach Ansicht des Bundes nicht alle Angaben zu Vorhaben der Staatsfirma auch frei zugängliche Umweltinformationen.Foto: LMBV / Peter Radke

Wenn ein Zeitungsreporter sich an eine Recherche macht, hofft er in der Regel auf Erkenntniszuwachs für sich wie auch – und zu allererst – für seine Leser. Manchmal aber führen selbst monatelange Recherchen zu wenig bis nichts. Hier ist ein lehrreiches Beispiel dafür, wie die Hartleibigkeit einer Bundesbehörde vorwiegend jede Menge Fragezeichen hinterlässt.

Als im April 2016 der staatliche Bergbausanierer LMBV in seiner Quartalszeitschrift „konkret“ in einem 24-zeiligen Text mit der Überschrift „Verhandlungen für ein neues Verwaltungsabkommen aufgenommen“ den Beginn der Gespräche vermeldete, die der Bund und die Braunkohleländer über die LMBV-Finanzierung in den Jahren 2018 bis 2022 führen würden, stand da auch etwas über die Überprüfung der LMBV-Projektplanung für die fünf Jahre. Erwähnt wurde ein diesbezüglicher Auftrag an das Ingenieurbüro Clostermann Consulting GmbH & Co. KG aus Dortmund.

Das war gleich aus mehreren Gründen interessant. So gibt es zum Beispiel am Knappensee Kritiker von dessen bergtechnischer Sanierung, die argwöhnen, dass die ursprünglich mit einem Ablaufdatum versehene Firma des Bundesfinanzministeriums sich immer neue Aufträge sucht, um sich die Existenz zu sichern. Andererseits sind in der Lausitz immer noch 32 000 Hektar Innenkippen gesperrt und über Sanierungszeiträume ist wenig bekannt. Inzwischen weiß man sogar, dass für wegen begrenzter Kapazitäten noch nicht einmal geplante Sanierungsarbeiten eine geschätzte Summe von 600 Millionen Euro für realistisch gehalten wird.

Da wäre es, dachten wir, für den Steuerzahler doch interessant, zu erfahren, welche Lausitzer Projekte die Clostermann Consulting mit welchem Ergebnis überprüft hat. Als „LMBV konkret“ im Juni 2016 in einem Halbsatz des Editorials den Vollzug meldete, fragten wir also beim Bundesfinanzministerium an. Das Ergebnis: Es gab keines. Man teilte uns mit, dass sich Bund und Länder wegen der eingangs erwähnten Verhandlungen auf eine „Nachrichtensperre“ verständigt hätten, also darauf, Informationen zu verschweigen. Auch unser Hinweis auf Informationsfreiheitsgesetz und Umweltinformationsgesetz half nicht weiter, und so brachten wir Ende Juni 2016 im TAGEBLATT ein Paradox, nämlich eine Art vielsagender Nichtsmeldung: „Schweigen zu LMBV-Überprüfung“.

Ein Jahr ging dann ins Land, bis der Bund sowie die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg ihr sechstes Verwaltungsabkommen zur Finanzierung der LMBV unterschrieben. Es ist alles andere als ein Leichtgewicht, nämlich 1,2 Milliarden Euro schwer. Was wird mit dem Geld in der Lausitz angestellt? Wir schickten also im Juli vorigen Jahres eine erneute Anfrage ans Finanzministerium, unter anderem mit der Bitte um Einsicht in die Clostermann-Studie. Die „Nachrichtensperre“ sollte nach Abschluss der Verhandlungen ja nun nicht mehr nötig sein.

19 Vorhaben überprüft

Wir kamen nicht weiter als bis zur Information, dass für die Lausitz 15 Grundsanierungs- und vier Grundwasserprojekte unter die Lupe genommen und dass alle für angemessen befunden worden seien. Die Studie, von der wir annahmen, dass sie aufgrund ihrer Finanzierung mit Steuergeld Gemeingut sein sollte, wurde zum geistigen Eigentum der LMBV erklärt. Sie enthalte, so hieß es aus Berlin von der vorgesetzten Behörde, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der LMBV. Das ist zumindest bemerkenswert, nachdem der Bundesrechnungshof das Finanzministerium schon 2010 darauf hingewiesen hatte, dass das Spezialwissen der LMBV nicht gewinnbringend zu vermarkten sei und daraufhin die internationale Tochter der LMBV aufgelöst wurde. Mitte August brachten wir eine Geschichte mit dem Titel „Gutachten zur Bergbausanierung bleibt unter Verschluss“.

Es folgten eine Rücksprache mit einem Rechtsanwalt und Ende August ein ziemlich kompliziertes Schreiben ans Finanzministerium, nämlich ein Auskunftsersuchen nach dem Umweltinformationsgesetz. Wir fragten nach konkreten Maßnahmen und nach Kosten bezüglich der Kippensanierung. Inzwischen hatten nämlich Gespräche mit Flächeneigentümern im Sperrgebiet des Tagebaus Laubusch ergeben, dass das Sächsische Oberbergamt ihnen gegenüber eine Bewertung des Sanierungsaufwandes durch Clostermann erwähnt hatte.

Die Antwort auf unsere vier Fragen erreichte uns im Oktober und passte im Grunde auf ein A-4-Blatt: „Der Antrag wird abgelehnt.“ Begründung: „Die von Ihnen begehrten Umweltinformationen sind in dieser Studie, soweit sie dem Bundesfinanzministerium vorliegt, nicht enthalten. Eine Bewertung des Sanierungsaufwandes gesperrter Innenkippen in der Lausitz gehörte nicht zum Prüfungsauftrag dieser Studie. Sanierungsmaßnahmen der LMBV, zu deren Vorbereitung eine solche Bewertung verwendet werden könnte, haben das Planungsstadium noch nicht erreicht. Soweit in der Studie Aussagen im Zusammenhang mit der Sanierung von Innenkippen Erwähnung finden, handelt es sich daher nicht um Umweltinformationen im Sinne von § 2 Absatz 3 Nummer 5 UIG.“

Die Sanierung von Innenkippen betrifft also nicht den im Gesetz genannten Zustand von Umweltbestandteilen wie Boden, Wasser und Landschaft? Und wird die LMBV nicht über ein Abkommen finanziert, dass sich ausdrücklich auf „ökologische Altlasten“ bezieht? Unser Widerspruch ans Bundesfinanzministerium vom 3. November wies auf genau solche Details hin. Die Bitte auf Überprüfung des ablehnenden Bescheids enthielt auch unser Ersuchen, unsere vier Fragen aus dem Antrag nicht einfach pauschal, sondern eine nach der anderen zu beantworten. Wir waren also im nervigen Kleinklein gelandet.

Klagefrist verstreicht jetzt

Ende Januar konnten wir feststellen, dass es zwar im Verfahren Fortschritte gibt, aber in der Sache nicht. Der Widerspruchsbescheid aus dem Referat VIII C 1 ist auch dank der Einzelbeantwortung der Fragen sechs Seiten lang und stellt immerhin fest, dass unser Widerspruch zulässig gewesen ist. Ansonsten: „weise ich zurück“, „kein Anspruch“, „Vertraulichkeit der Beratungen des Bundes“, „Risko einer Fehlinterpretation“ und so weiter. Der Referatsleiter räumt aber immerhin ein, dass das, was er „die Clostermann-Berichte“ nennt, eine Schätzung zu den „möglichen Kosten zusätzlicher, aufgrund einer Neubewertung der Situation der Innenkippen erforderlicher Sicherungsmaßnahmen“ erwähnt. Diese seien aber keine wirtschaftlichen Analysen im Sinne des Gesetzes. Und es gibt eine Botschaft an die Flächeneigentümer im Bereich von einer der größten Sperrzonen in der Stadtregion Hoyerswerda: „Insbesondere werden in den Prüfungsfeststellungen keine Gesamtkosten für die Sanierung des ehemaligen Tagebaus Laubusch ausgewiesen.“

Wenn ein Zeitungsreporter auch auf hartnäckigstes Nachfragen keinen Zugang zu staatlichen oder in diesem Fall halbstaatlichen Akten erhält, kann er nur spekulieren, etwa so: Jungejunge, da will aber jemand aus irgend einem Grund nicht, dass etwas Problematisches publik wird. Wir könnten nun beim Verwaltungsgericht Berlin Klage einreichen, die irgendwann entschieden würde – wahrscheinlich, wenn die LMBV ihre Vorhaben scheibchenweise ohnehin öffentlich gemacht hätte. Man muss wissen, wann es Zeit ist, die Waffen zu strecken. Wir lassen also mit diesem Wochenende die Frist für eine Klage gegen die Bundesrepublik verstreichen.

zur Startseite