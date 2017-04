Gehängt, gerädert, gevierteilt In Riesa wurden während des Dreißigjährigen Krieges mehr als 100 Marodeure hingerichtet. Nun jährt sich das Ereignis.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wie auf diesem Kupferstich von Jacques Callot könnten auch die Marodeure von Riesa durch den Strick ums Leben gekommen sein. Möglicherweise fanden einige der 112 Hinrichtungen auf dem Käferberg statt. Dort stand im 17. Jahrhundert noch eine große Linde. © Wikimedia Commons/Dornicke; Wikimedia Commons/Quoth Wie auf diesem Kupferstich von Jacques Callot könnten auch die Marodeure von Riesa durch den Strick ums Leben gekommen sein. Möglicherweise fanden einige der 112 Hinrichtungen auf dem Käferberg statt. Dort stand im 17. Jahrhundert noch eine große Linde.

Dieser Kupferstich zeigt bewaffnete Söldner, wie sie ein Dorf plündern. Ähnlich wüteten auch die in Riesa verurteilten Marodeure.

Die kurze Schilderung bildet einen seltsamen Kontrast zu den Gräueln, die der Autor in der Chronik beschreibt. Eine Horde von 400 Männern habe gemordet, geplündert und vergewaltigt, kurzum „die Underthanen und andere Leuth erschrecklich tractirt“. Die Rede ist von den „Merode-Brüdern“, Marodeuren, die während des Dreißigjährigen Krieges in der Lausitz ihr Unwesen trieben – und in Riesa verurteilt wurden. 380 Jahre ist das mittlerweile her.

Auf die Geschichte hatte Gunter Spies aufmerksam gemacht, seines Zeichens Braumeister, Stadtmaskottchen und eben auch Mitglied der AG „Unsere Heimat“. Ausgangspunkt sei das Lutherjahr gewesen, erklärt Spies. „Ich habe mich gefragt: Was können wir zum Thema Reformation beitragen?“ Um die Suche etwas einzuengen, beschränkte sich Spies erst einmal auf ein rundes Jubiläum – und wurde im Jahr 1637 fündig, 120 Jahre, nachdem Luther seine Thesen veröffentlicht hatte. Im „Theatrum Europaneum“, einer umfangreichen Chronik dieser Zeit, ist dort die Rede von den „Merode-Brüdern“, benannt nach ihrem Befehlshaber, dem Obristen Johann II. von Mérode. Laut Spies handelte es sich vorwiegend um französische und wallonische Söldner, die aufseiten des habsburgischen Kaisers und des sächsischen Kurfürsten gegen die Schweden kämpften. Schon das allein sei kurios, sagt Gunter Spies. „Man glaubt ja, dass der Dreißigjährige Krieg ein Konfessionskrieg gewesen sei, Protestanten gegen Katholiken.“ So einfach sei es aber eben nicht, wie das Bündnis zwischen protestantischen Sachsen und katholischen Habsburgern zeige. Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen habe aber nach 1635 die Seiten gewechselt. Das zeige: „Am Ende ging es um den Machterhalt.“

Für ihre Verbrechen mussten die „Merode-Brüder“ 1637 einen hohen Preis bezahlen. So sehr sie die Lausitz in Angst und Schrecken versetzt hatten, so schrecklich war auch ihr Ende. „In Riesa wurde an ihnen ein Exempel statuiert“, sagt Gunter Spies. Die Zeitzeugen berichten im „Theatrum Europaneum“, dass der kaiserliche General-Leutnant Graf von Hatzfeld die 112 Rädelsführer zum Tode verurteilte – nach den damals üblichen Methoden. Man habe sie teils hängen, verbrennen, rädern, vierteilen oder spießen „und in die Hecken hencken lassen“. Details darüber sind nicht bekannt. Gemessen am Ausmaß des Krieges und seinen Gräueln waren die Ereignisse in Riesa den Chronisten nicht mehr als eine Randnotiz wert. Gunter Spies vermutet, dass zumindest einige Urteile an der alten Linde auf dem Käferberg vollstreckt wurden. „Die war damals schon etwa tausend Jahre alt und wäre gut geeignet gewesen.“ Heute steht der Baum nicht mehr – er wurde 1837 gefällt, zierte danach allerdings noch gut 20 Jahre lang das Riesaer Stadtwappen. Nicht alle Marodeure wurden direkt zum Tode verurteilt. Viele kamen vorerst mit dem Leben davon: Sie wurden abkommandiert, an besonders gefährlichen Stellen Schanzgräben auszuheben. „Das war sozusagen eine Art Strafbataillon“, erklärt Spies. Auch diese vermeintlich milde Strafe kam allerdings auf absehbare Zeit einem Todesurteil gleich.

Die kaiserlichen Truppen zogen anschließend weiter Richtung Torgau und Eilenburg. Sie verfolgten eine schwedische Armee, die sich damals auf dem Rückzug befand und kurz zuvor bereits Meißen angezündet hatte. Vorbei war der Krieg damit aber noch lange nicht. In den Folgejahren zogen immer wieder brandschatzende Söldnerheere durch Sachsen. Auch Riesa, das vor Ausbruch des Krieges keine 400 Einwohner zählte, war mehrfach betroffen. „Es ging ständig hin und her“, sagt Gunter Spies. Für die Zeit nach 1637 erwähnt die Chronik „4 000 Jahre Riesaer Pflege“ von Wilfried Hammer noch zwei weitere Überfälle. Auch Jahnishausen wurde 1645 in Schutt und Asche gelegt. Im selben Jahr schied Sachsen mit dem Waffenstillstand von Kötzschenbroda aus dem Krieg aus. „Für mich ist vor allem die Frage wichtig, was wir daraus lernen können“, sagt Gunter Spies. Und das sei zweierlei: „Zum einen, dass aus dem Religionskrieg ein Machtkrieg geworden ist.“ Und zum anderen, welche Gräuel Krieg mit sich bringt. Darüber solle man nachdenken – gerade jetzt, wo in der Politik wieder häufig mit dem Säbel gerasselt werde.

zur Startseite