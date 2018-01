Geh- und Radwege werden saniert In Blasewitz investiert die Stadt in diesem und kommendem Jahr rund 700 000 Euro, um die Wege besser zu machen.

Hervorstehende Gehwegplatten, Wurzeln, die über den Radweg wachsen – vielerorts in Dresden sind die Fuß- und Radwege in einem desolaten Zustand. In Blasewitz soll sich an einigen Stellen etwas tun. So investiert die Stadtverwaltung 2018 und 2019 rund 700 000 Euro, um die Infrastruktur zu verbessern. Das ergibt die Antwort auf eine Anfrage von SPD-Stadtrat Christian Bösl. Demnach sollen in diesem Jahr vier Abschnitte saniert werden.

So ist geplant, den Gehweg auf der Reinickstraße zwischen Fetscherplatz und Anton-Graf-Straße instand zu setzen. Auch auf der Hüblerstraße soll sich die Situation für Fußgänger zwischen Hübler- und Barbarossaplatz verbessern. Von einem privaten Investor wird indes der Gehweg auf der Kyffhäuser Straße zwischen Hausnummer 33 und Prellerstraße saniert. Außerdem will die Stadt noch in diesem Jahr mit den Arbeiten auf der Winterbergstraße beginnen. Dort soll der Radweg zwischen Dobritzer Straße und Georg-Marwitz-Straße instandgesetzt werden.

Auch für 2019 sind einige Projekte geplant. Die Stadt will den Gehweg auf der Brucknerstraße zwischen Wägner- und Niederwaldstraße erneuern. Außerdem woll der Elberadweg von der Albert- bis zur Loschwitzer Brücke ausgebaut werden. Ein Investor kümmert sich um den Gehweg auf der Karasstraße zwischen Naumann- und Loschwitzer Straße.

