Gegner der Groko akzeptieren Ergebnis SPD-Politiker der Region fürchten Folgen für Kommunal- und Landtagswahlen. Sie sehen die Glaubwürdigkeit ihrer Partei in Gefahr.

© Symbolfoto

Mittelsachsen. Rund fünf Monate nach der Bundestagswahl hat sich die Mehrheit der SPD-Mitglieder für eine Fortsetzung der Großen Koalition (Groko) ausgesprochen. 66 Prozent stimmten bei der Mitgliederbefragung für den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU. Dabei hatten sich führende SPD-Mitglieder des Landkreises gegen die Groko ausgesprochen (DA berichtete).

Der Döbelner SPD-Ortsvereinschef Silvio Kolb befürchtet, dass die Entscheidung auf Bundesebene negative Auswirkungen auf die Arbeit in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in den Kommunen hat. „Wir werden das zu spüren bekommen. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit“, so Silvio Kolb. Es sei für ihn als Kommunalpolitiker, der den direkten Kontakt zu den Wählern habe, nicht nachzuvollziehen, wie die Parteispitze, die vor, während und nach der Wahl eine Groko ausgeschlossen hatte, nun einen anderen Weg gehe. „Was in Berlin entschieden wurde, muss die Basis nun ausbaden. Da wird keine Rücksicht genommen“, so Kolb. Er sei mit Herzblut Kommunalpolitiker und setze sich für die Stadt und die Region Döbeln ein, ebendort, wo er etwas erreichen könne.

Auch SPD-Landtagsabgeordneter Hennig Homann war ein Gegner der Groko. „Ich bin stolz auf meine SPD, dass sie eine solch grundlegende Frage basisdemokratisch entschieden hat. Deshalb akzeptieren bei uns auch die Kritiker das Ergebnis“, erklärt der mittelsächsische Kreisvorsitzende am Montag. Eine Koalition mit der Union sei für die SPD nie die beste Lösung. Für die SPD in Mittelsachsen seien die vereinbarten Schritte gegen Altersarmut, die Investitionen in Bildung und der verstärkte Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit von besonderer Bedeutung, so Homann.

„Die Basis der SPD hat entschieden. Wir als Jusos hatten uns ein anderes Ergebnis gewünscht und sind enttäuscht. Nichtsdestotrotz respektieren wir die Entscheidung, denn sie ist demokratisch“, so Alexander Geißler, stellvertretender Jusovorsitzender. Nun gelte es aber, das Beste aus dieser Situation zu machen. „Die Art und Weise der Parteispitze, für die Groko zu werben, hinterlässt bei uns einen faden Beigeschmack. Zu den Abstimmungsunterlagen noch eine Empfehlung beizulegen, war nur die Spitze einer höchst fragwürdigen Überzeugungsarbeit“, so der Vorsitzende der mittelsächsischen Jusos Hans-Martin Behrisch. Man nehme die Entscheidung an und werde für eine echte Erneuerung der Partei kämpfen. Am Ende müsse eine klare Neuausrichtung nach links stehen. (DA/je)

zur Startseite