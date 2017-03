Gegner an einem Tisch Befürworter und Gegner eines Autotunnels am Berliner Bahnübergang sollen in einer Arbeitsgruppe arbeiten.

Wie viele Unterschriften sollen wir denn für einen Tunnel bringen, fragt diese Großenhainerin den Oberbürgermeister, als er verkündet, die Initiative gegen einen Tunnel habe ihm 104 Unterschriften gebracht. Doch nur mit Mobilisierung wird es nicht gehen. Eine Arbeitsgruppe soll nun an Detailfragen arbeiten. © Anne Hübschmann

Die Stadträte hätten besser den Alberttreff gebucht. Der Rathaussaal ist rappelvoll, Stühle werden dazugestellt, viele Bürger stehen an die Wand gedrängt, den Stadträten sozusagen im Genick. Die haben zuvor schon Mühe, zu ihren angestammten Plätzen durchzukommen. Dennoch bleiben draußen vor der Saaltür gut 50 Zuhörer, die, wie sich bald herausstellt, wenig hören, von dem was drinnen besprochen wird. Den gleichen Ansturm hatte es erst vorigen Monat gegeben – zum Thema Recyclingplatz Naundorf machten die Bürger mobil.

Diesmal setzen sie das Thema „Autotunnel Berliner Bahnübergang“ in Bewegung. Beide Bürgerinitiativen „Pro“ und „Kontra“ Autotunnel sind angerückt, Bürger aus Kleinraschütz, Großraschütz, von der Berliner- und Waldaer Straße. Die meisten, die sprechen, wollen einen Durchlass für Autos. So wie Andreas Löffler, der wie er sagt, seinen Enkeln einmal sagen möchte, wenn ihr mit dem Moped in die Stadt wollt, müsst ihr nicht auf die Bundesstraße. Er spricht den OB direkt auf dessen Messeauftritt in Dresden an, wo der um Zuzügler aus Dresden geworben hatte. Wenn Sven Mißbach Neu-Großenhainer wolle, könne er ihnen nicht sagen, sie haben einen direkten Weg zur Schule und zur Kita – aber nicht in die Stadt. Und was reden manche Anwohner eigentlich immer von „unzumutbarem Lärm“ bei einem Auto-Tunnel für Anlieger? „Von Lärm können diejenigen erzählen, die vor 1990 an der Wildenhainer Straße gewohnt haben“, antwortet er selbst und verweist darauf, dass die Wildenhainer Straße neu ausgebaut, mit geräuschdämmendem Asphalt versehen wurde und jetzt eine Sackgasse ist. Da ist es wieder, das Argument der geteilten Stadt, auch von Gleichbehandlung aller Einfall-straßen der Stadt wie Christian Müller es formuliert, und immer wieder betonen Bürger wie Joachim Opitz: „Wenn die Stadt das will, geht das auch.“ Inge Nürnberger setzt noch eins drauf. „Ich will hier hören, die Stadt kämpft dafür, dass es diesen Tunnel wieder gibt“, sagt sie.

Das sieht Isabel Gruhne von der Initiative gegen einen Auto-Tunnel natürlich anders. Sie führt die Verkehrsbelastung für die Anwohner ins Feld, die man doch mit der Schließung des Bahndamms gerade losgeworden war. Dass ein neuer Auto-Tunnel kostenmäßig eine reine Stadt-Schaffe ist, weil die Bahn AG keinen Tunnel braucht, wie OB Sven Mißbach mehrfach betont, stützt eher die Tunnel-Gegner – und führt zu Murren und Unbehagen bei den Befürwortern.

Natürlich ist es so, wie der OB mehrfach vorbringt, dass vor 2020 auf keinen Fall etwas am zweiten Bauabschnitt passiert. Es ist so, dass eine Förderung wohl schwer zu bekommen ist und erst einmal viele Details abgeklopft werden müssen. Doch auf die Bürger wirkt das stellenweise schon wie ein Affront. Sie haben den Eindruck, die Stadt will gar nicht erst den Karren ziehen. Die Stadtratsfraktionen legen sich in ihren Äußerungen deshalb auch eher auf ein Prozedere fest, wie man jetzt mit dem umstrittenen Thema verfahren soll. Denn die Stadt hat vorgeschlagen, eine interne Arbeitsgruppe aus Stadträten, Verwaltung und jeweils zwei Bürgern aus jedem Lager zu gründen, die das Thema eingehend bearbeiten. Der OB will die Gruppe ausdrücklich selbst leiten. Harald Kühne von den Linken findet das richtig, bedankt sich bei allen Bürgern für deren Wortmeldungen, fordert, die Großenhainer auch künftig umfassend über den Gesprächsstand zu informieren. So sieht es auch Kai-Uwe Schwokowski von der Alternativen Liste. Er betont, die Gruppe müsse zwar ergebnisoffen diskutieren, aber er will die Chance auf einen Tunnelbau nicht von vornherein mit dem Totschlagargument „Kosten“ verbauen. Axel Hackenberg unterstützt für die CDU eine solche Arbeitsgruppe – so wie Falk Terrey für die SPD. Beide wollen Emotionalität herausnehmen, aber die Bürger künftig weiter aktiv einbeziehen. Auch Hans-Jörg Krutzki und Carsten Heine stimmen dem zu.

Heine erklärt zudem, er sei „begrenzt optimistisch“, denn technisch gebe es vieles zu bedenken. Und da ist man schon fast im Thema. Am Ende soll die Arbeitsgruppe nämlich eine Aufgabenstellung für ein Planungsbüro erarbeiten, das erst einmal die Verkehrsuntersuchung zu den kleinen und großen Auswirkungen einer Öffnung des Bahndammes für die gesamten umliegenden Straßen untersucht. Von Parkplätzen, über Ampeln, Einbahnstraßenregelungen bis hin zu Grundstückseinfahrten gibt es vieles zu prüfen. Wer sich dem stellen soll, sollen die beiden Bürgerinitiativen jetzt besprechen – und je zwei Personen bis zur nächsten Ratssitzung benennen.

