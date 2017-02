Geglückte Aufholjagd Stahl Riesa dreht das Spiel und gewinnt in Copitz 3:2. Robert Biedermann gibt nach fast einem Jahr sein Comeback.

Ein jubelnder Norman Gründler, dazu niedergeschlagene Copitzer: Als der Stahl-Akteur in der 59. Minute zum 2:2 ausglich, witterten die Gäste plötzlich eine Siegchance, die sie mit dem Siegtor 20 Minuten später dann auch nutzten. © Ronny Belitz

Na bitte, geht doch! Stahl Riesa hat in der Fußball-Landesliga den bislang mickrigen fünf Auswärtspunkten drei weitere hinzugefügt. Und das beim Tabellennachbarn VfL Pirna-Copitz. Dabei glich man zweimal einen Rückstand aus und konnte das Ergebnis letztlich drehen.

Das Spiel begann verhalten. Beide Mannschaften tasteten sich nach der langen und schneereichen Winterpause ab. Bei Stahl hatte sich das Lazarett gelichtet, gleich sieben Auswechselspieler nahmen auf der Bank neben Trainer Daniel Küttner Platz. Auf dem Platz stand mit Robert Biedermann auch eine Überraschung. Er absolvierte nach langer Verletzungspause sein erstes Spiel seit dem 23. April 2016.

Die ersten Akzente setzten die Gäste. Ein Kopfball von Jerome Wolf strich nur knapp am Copitzer Tor vorbei. Marcel Frickes Torjubel stand der Pfosten im Weg. Im Gegenzug passierte das, was fast immer zu einem Spiel von Stahl Riesa gehört: Mit dem allerersten Torschuss erzielte der Gegner die Führung. Bei einem Pirnaer Freistoß von Linksaußen stimmte die Zuordnung im Riesaer Strafraum überhaupt nicht, und so konnte Jan Benes ungestört einlaufen und den Ball ins Tor abfälschen.

Stahl blieb aber unbeeindruckt und schaffte kurz darauf den Ausgleich. Über drei Stationen erfolgte ein schneller Angriff über die ganze Länge des Platzes. Michael Gallwitz passte ins Mittelfeld zu Philipp Schröter, der zum Sprint ansetzte und einen Doppelpass mit Jerome Wolf spielte. Damit war die komplette Pirnaer Abwehr überwunden, Schröter vollendete den Angriff mit seinem sechsten Saisontor.

Dann erneut ein Rückschlag für Stahl. Jan Benes gelang fünf Minuten vor dem Pausenzeichen ein Treffer, wie sie Bayerns Superstar Arjen Robben immer wieder bejubelt. Der Tscheche schlenzte den Ball von halblinks zum 2:1 genau in den Winkel.

In der zweiten Halbzeit wechselte das Spielgeschehen auf dem Platz. Nun war Pirna die aktivere Mannschaft mit mehr Spielanteilen, jedoch machte Riesa die Tore. Zu Beginn der zweiten Hälfte hätten die Gastgeber für eine Vorentscheidung sorgen können. Doch BSG-Torwart Marcus Hesse rettete mit einer Glanzparade gegen Jan Benes und fischte einen Fernschuss aus dem rechten Torwinkel (50.). Stahl hielt in dieser Phase dagegen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Einen tollen Flankenlauf von Marcel Fricke krönte der perfekt eingelaufene Norman Gründler mit einem Kopfballtor in der 58. Minute.

Nun war es ein völlig offenes Spiel. Beide Mannschaften hatten Chancen zum Sieg. Doch Stahl Riesa war abgezockter und hatte diesmal das Glück auf seiner Seite. Denn zunächst unterschätzte BSG-Torwart Marcus Hesse beim Herauslaufen einen hohen Ball, und ein Pirnaer Spieler war mit dem Kopf eher zur Stelle. Das Leder rollte Richtung Torlinie, doch zum Glück konnte Robert Biedermann den Ball noch rechtzeitig wegschlagen.

In der 78. Minute folgte die spielentscheidende Szene zum 3:2 Siegtreffer für Stahl Riesa. Ein Pirnaer Befreiungsschlag landete im Mittelfeld bei Robert Biedermann, der mit toller Übersicht einen Steilpass in den Lauf von Marcel Fricke spielte. Der nahm den Ball im gegnerischen Strafraum an und überwand den Torwart der Gastgeber im Eins gegen Eins.

In den Schlussminuten warf Pirna-Copitz natürlich alles nach vorn und packte die Brechstange aus. Doch die Riesaer Abwehr stand nun sicher und souverän. Leider konnten die noch vorhandenen Konterchancen nicht genutzt werden. Letztlich überstand Stahl auch die Nachspielzeit und konnte seinen zweiten Auswärtssieg der Saison zusammen mit den Fans feiern.

Stahl-Trainer Daniel Küttner, der vor dem Rückrundenbeginn immer wieder vor übergroßen Erwartungen an seine Mannschaft gewarnt hatte, zeigte sich zufrieden. „Wir sind natürlich über den Spielausgang überglücklich. Die Copitzer hatten, nicht zuletzt aufgrund der besseren Vorbereitung, spielerisch mehr drauf. Das wussten wir und haben uns darauf eingestellt“, so Küttner.

Sein Gegenüber Nico Däbritz haderte mit dem „Ertrag“ einer ansonsten guten Leistung seiner Elf nach dem Wechsel. Vor allem mit jenen „ärgerlichen Situationen, bei denen wir einfach nicht schnell genug an der richtigen Stelle waren“, so Däbritz zu den beiden Gegentreffern nach dem Wechsel. Aus Sicht der Riesaer waren die allerdings wirklich sehenswert herausgespielt. „Da kann man überhaupt nicht meckern“, freute sich Coach Küttner über eine fast hundertprozentige Chancenverwertung seiner Jungs. (rt)

