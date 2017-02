Kegeln Geglückte Aufholjagd Auf der Bahn in den Döbelner Klostergärten sind neun Regionalmeister gekürt worden. Dabei ging es teils spannend zu.

Henry Knospe (Mitte) vom Döbelner SC verteidigte den Regionalmeistertitel bei den Männern vor dem Geringswalder Axel Mißbach (links) und seinem Vereinskameraden Benno Lauterbach (rechts). © Dirk Westphal

So leicht hatten es bei den Einzelmeisterschaften des Spielbereiches Döbeln auf der Kegelbahn in den Klostergärten nicht alle Starter. In vier Altersklassen standen die Titelträger bereits vor Wettkampfbeginn fest, da durch Absagen nur ein Starter oder eine Starterin antraten. So gewannen die Juniorin Annika Bartling vom SV Gersdorf 1910, der Junior Jan Künzel vom Döbelner SC und die Seniorinnen Angelika Quarch (SKV 2001 Waldheim/Seniorin A) sowie Marianne Brozio (ESV Lok Döbeln/Seniorin B) ohne Konkurrenz.

Der spannendste Wettkampf entwickelte sich bei den Herren. Am Ende konnte Henry Knospe (Döbelner SC) seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen, obwohl er einen Rückstand von 40 Kegeln nach dem Vorlauf auf Axel Mißbach aufholen musste. Mit fantastischen 498 Kegeln bewies der Döbelner einmal mehr seine Klasse und verdrängte Axel Mißbach (LWV Geringswalde) noch auf Platz zwei. Überraschend erreichte der Vorlaufachte Benno Lauterbach (Döbelner SC) mit einer ebenfalls tollen Aufholjagd den dritten Rang.

Den Titel bei den Senioren A holte sich Mirko Rimbach (SKV 2001 Waldheim), welcher im Vor- und Endlauf das beste Resultat erreichte. Auch in dieser Altersklasse wurde die Aufholjagd des Vorlaufachten mit Platz zwei belohnt. Volker Schmidt (SV Einheit Lüttewitz) schaffte dieses Kunststück. Der dritte Platz ging an Klaus Bartling vom SV Gersdorf 1910. Bei den Damen starteten drei Spielerinnen des SKV 2001 Waldheim. In einem engen Kampf gegen ihre Teamkolleginnen setzte sich die Vorjahresdritte Annett Jackisch durch. Die Konkurrenzen in der Altersklasse Senioren B wurde erst mit der vorletzten Kugel entschieden. Joachim Wende (SKV 2001 Waldheim) konnte seinen Namensvetter Joachim Lux (SV Gersdorf 1910) durch eine „9“ mit der vorletzten Kugel noch um fünf Kegel besiegen. Den dritten Platz erreichte Bernd Altenburger vom SV Leisnig 90.

Die Altersklasse Senioren C war am ausgeglichensten besetzt. Zwischen Platz elf und Platz eins waren nur 20 Kegel Unterschied. Hans-Gert Uhlmann vom SV Gersdorf 1910 setzte sich mit einem Kegel Vorsprung gegen Eberhard Lamm (Döbelner SC) durch und kam damit zu Titelehren. Den dritten Platz belegte der Vorjahrsdritte Arno Dewitz, ebenfalls vom Döbelner SC. Kay Berger, Sportwart des Kegelbereiches Döbeln, resümierte: „Es war auf jeden Fall eine spannende Veranstaltung bei der sich die Döbelner Sportfreunde als hervorragende Gastgeber erwiesen, die für tolle Wettkampfbedingungen gesorgt hatten. Eine rundherum gelungene Geschichte!“

Die „Kreismeister“ haben nun die Möglichkeit, den Regionalbereich Döbeln am 2. April bei den Bezirkseinzelmeisterschaften zu vertreten. (DA/kbe/dwe)

zur Startseite