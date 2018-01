Gegenverkehr gestreift In einer Kurve gerät ein VW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und berührt ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Ursache ist schnell geklärt.

Lommatzsch. Ein 54-Jähriger fuhr am Samstagabend mit einem VW Scirocco die Staatsstraße 32 zwischen Lommatzsch und Meißen. Nach dem Ortsausgang Lommatzsch geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden VW Golf (Fahrerin 58).



Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilt, entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt circa 1 000 Euro.



Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 54-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von über 0,8 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (szo)

