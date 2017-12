Gegentor in der Schlussminute Reinhardtsdorf verpasst einen Sieg gegen Dohna knapp. Gorknitz verliert in Freital.

Buchstäblich in allerletzter Sekunde hat Traktor Reinhardtsdorf am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga drei sicher geglaubte Punkte noch aus der Hand gegeben. Gegen Chemie Dohna führten die Gastgeber durch einen Treffer von Lars Schmittner (28.) bis zur zweiten Nachspielminute mit 1:0. Eine Flanke der Dohnaer sprang dann aber einem Reinhardtsdorfer Verteidiger an den Arm und der Unparteiische zeigte auf den Elfmeterpunkt. Steve Müller ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte zum 1:1-Endstand. „Wenn du im Klassement hinten liegst, kommt eben auch solches Pech hinzu. Aber vielleicht ist der eine Punkt irgendwann noch viel wert“, sagte Traktor-Trainer Arne Helth.

Der LSV Gorknitz lag bei Motor Freital bereits zur Halbzeitpause mit 0:3 im Hintertreffen. In den zweiten 45 Minuten verteidigten die ersatzgeschwächten Gäste besser und ließen kein Gegentor mehr zu. In der Schlussphase wechselte sich sogar Trainer Andreas Freudenberg noch ein. (jj)

