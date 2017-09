Gegenstände im Wert von 5 000 Euro gestohlen Einbrecher haben ein Einfamilienhaus in Zittau heimgesucht.

Zittau. Einbrecher haben am Montag, zwischen 8.20 und 16.15 Uhr, ein Einfamilienhaus auf der Sportstraße in Zittau heimgesucht. Sie durchsuchten die Räume und nahmen letztlich rund 100 Euro Bargeld, zwei Computer, i-Pads, Weitwinkelobjektive und Schmuck im Gesamtwert von rund 5 000 Euro mit. Der entstandene Sachschaden werde auf 2 000 Euro geschätzt, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion am Dienstag. (szo)

