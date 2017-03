Gegensätze ziehen sich an VfB gegen Dynamo – das ist ein ungleiches Duell. Und doch bleibt eine Chance in Stuttgart.

Die beiden fehlen diesmal. Doch auch das ist ein Gegensatz, denn Kevin Großkreutz in Stuttgart ist suspendiert, Dynamos Pascal Testroet derzeit verletzt. © Robert Michael

Es wird ein sehr ungleiches Duell. Die Gegensätze fangen schon mit den Trainern an. Stuttgarts Hannes Wolf, 35 Jahre alt, könnte der Sohn von Uwe Neuhaus sein. Doch dieser Unterschied interessiert Dynamo Dresdens Cheftrainer vorm Gastspiel am Sonntag beim VfB noch am wenigsten. Für Neuhaus gibt es nur gute und schlechte Trainer, was selbstverständlich auch für die Spieler gilt.

Womit sich die Unterschiede unweigerlich fortsetzen. Beide Mannschaften haben zwar gleich einige gute in ihren Reihen – sonst würden sie in der Tabelle nicht die Plätze zwei (Stuttgart) und fünf (Dynamo) belegen. Dass sie aber sieben Punkte trennen, hat damit zu tun, dass die Schwaben darüber hinaus über ein paar für Zweitligaverhältnisse herausragende Spieler verfügen: Torwart Mitch Langerak, Außenverteidiger Emiliano Insua (wegen dem Dynamos Neuzugang Philip Heise in der Winterpause den VfB verlassen hat), Kapitän Christian Gentner sowie die Offensiven Alexandru Maxim, Carlos Mané, Daniel Ginczek, Simon Terodde und Tobias Werner.

Da können es sich die Stuttgarter sogar leisten, den WM-erfahrenen Kevin Großkreutz sowie Japans Nationalspieler Hajime Hosogai mitten in der Rückrunde auszusortieren. Und trotzdem ist der Kader erstklassig besetzt – mit immer noch sechs A-Nationalspielern aus sechs verschiedenen Ländern. Der Bekannteste ist der Australier Langerak, jahrelang auf dem Sprung zur Nummer eins bei Borussia Dortmund.

Auswahlspieler hat Dynamo nun auch, sie sind ebenfalls Torhüter. Nur ist Marvin Schwäbe für die U 21 im Einsatz und Markus Schubert bei der U 19. Zählt man die Nachwuchs-Nationalmannschaften dazu, erhöht sich die Anzahl der Auswahlkicker beim VfB um weitere sieben. Klasse kostet eben, was sich im Etat widerspiegelt. Mit 22 Millionen Euro, wie sie Stuttgarts Sportvorstand Jan Schindelmeiser ausgeben kann, lässt sich einiges bewegen. Und da hat sich sein finanzieller Spielraum im Vergleich zur Vorsaison in der Bundesliga sogar halbiert. Dynamo dagegen hat sein Budget für die Profis vor der Saison erhöht: von 7,1 auf 7,9 Millionen Euro.

Die Unterschiede sind riesig – doch nicht immer unbedingt zum Nachteil der Dresdner. Mit Michael Hefele, Justin Eilers und Quirin Moll haben sie drei ihrer Leistungsträger abgeben müssen. Stuttgarts Liste aber... 14 Spieler verließen nach dem doch unerwarteten Abstieg den Klub, allen voran die Top-Stars Timo Werner (RB Leipzig), Filip Kostic (Hamburg), Daniel Didavi (Wolfsburg) und Martin Harnik (Hannover).

Außerdem hatte der VfB im Sommer mit Jos Luhukay einen neuen Trainer verpflichtet, der nach vier Spielen mit je zwei Siegen und Niederlagen sowie einigen Differenzen mit Schindelmeiser zurückgetreten ist. Nach zwei weiteren Spielen unter Ex-Dynamo-Trainer Olaf Janßen übernahm schließlich Wolf – der seine erste Niederlage beim 0:5 in Dresden hinnehmen musste. Für Neuhaus ist daher klar: Die Stuttgarter sinnen auf Revanche, egal, wie groß die Unterschiede sind und dass sie – im Gegensatz zur seit vier Spielen ungeschlagenen SGD – schon drei Partien in Folge ohne Sieg dastehen. Vielleicht liegt darin Dynamos Chance im mit gut 60 000 Zuschauern ausverkauften größten Stadion der Liga.

