Gegensätze ziehen sich an

So gegensätzlich wie die Konstellationen vor den Spielen waren, so gegensätzlich nahmen die Partien dann auch ihren Ausgang. Vor heimischem Publikum mussten die Damen des HSV Weinböhla eine derbe Niederlage gegen den Tabellenzweiten SV Rotation Weißenborn hinnehmen. Die Weinböhlaer Herren gewannen hingegen ihr Spiel gegen Radeberg und zeigten somit eine doppelte Wiedergutmachung.

Im letzten Spiel gegen den VfL Meißen wurden die Damen von Trainer Bernd Berthold für die gezeigte Leistungssteigerung sowie für das selbstbewusste Auftreten gelobt. Dies machte Hoffnung für die nächsten zu bestreitenden Spiele, doch die Ernüchterung trat am Samstagnachmittag gegen den Tabellenzweiten SV Rotation Weißenborn schnell ein. Mit mangelhafter Abwehrarbeit und zu vielen technischen Fehlern machten es sich die HSV-Damen selbst schwer. Für Weißenborn war das wie eine Einladung zum Einnetzen im Weinböhlaer Tor. „Im Gegensatz zum Meißner Spiel haben wir heute so viele Fehler gemacht, das ist nicht nachvollziehbar. Durch die schwache Abwehrleistung standen auch unsere Torhüterinnen auf verlorenem Posten. Da brauchen wir uns nicht wundern, wieso es zur Halbzeit schon 10:16 gegen uns steht“, zog Trainer Bernd Berthold das Fazit für die erste Halbzeit.

Die erhoffte Besserung der Weinböhlaer Damen blieb in Halbzeit zwei aus. Wie ein roter Faden zog sich die in den ersten 30 Minuten gezeigte Spielweise des HSV Weinböhla fort. Ein konstruktives Angriffsspiel um der Rotation etwas entgegen zu setzen fehlte zu großen Teilen. So bekamen die HSV-Damen ein Tor nach dem anderen „eingeschenkt“ und die Köpfe hingen von Mal zu Mal mehr. „Woher der Qualitätsverlust im Gegensatz zu letzter Woche kam, ist nicht erklärbar. Am meisten schmerzt aber, dass wir uns heute vor eigenem Publikum aufgegeben haben und somit eine bittere 17:35-Niederlage eingefahren haben“, konstatierte Trainer Berthold nach dem Spiel.

Im Anschluss an die Damen griffen die Herren zum runden Leder und gewannen gegen den Radeberger SV mit 35:22 (16:8). Trainer Martin Kovar forderte von seinen Schützlingen einen doppelte Wiedergutmachung, zum einem für die schwache Leistung und die daraus resultierende Auswärtsniederlage im letzten Spiel sowie zum anderen für die Niederlage in der Hinrunde gegen den Gast aus Radeberg. Was dem HSV Weinböhla in den letzten Spielen etwas verloren gegangen ist, wurde heute von der ersten Minute lang umgesetzt. Mit einer exzellente Offensive und Defensive wurden die Gastgeben ihrem derzeitigen dritten Tabellenplatz gerecht und waren dem Radeberger SV überlegen.

Schon in der zweiten Spielminute prangerte ein 4:1 auf der Anzeigentafel und gipfelte in der 24. Spielminute (13:5). Mit dem Halbzeitpfiff gab es noch einen Freiwurf für den HSV, den Michal Fric souverän im Angel versenken konnte. „Man merkte der Mannschaft an, dass sie wieder etwas gutmachen wollten. Wir haben Radeberg gar nicht zum Zug kommen lassen, das zeigt sich auch an den acht Gegentoren. So eine tolle Leistung habe ich seit Wochen nicht gesehen“, freute sich Co-Trainer Nils Gäbler beim 16:8 nach der ersten Halbzeit. In der Kabine wies das Trainergespann ausdrücklich darauf hin, sich nicht auf dem Vorsprung auszuruhen, wie es in vergangen Spielen schon passiert war.

Es galt weiterhin an der gezeigten Leistung anzuknüpfen und weiter so engagiert und couragiert zu spielen. „Das haben sich die Jungs zu Herzen genommen. Sie ließen nicht eine Minute nach und bauten den Vorsprung immer weiter aus“, erklärte Gäbler. Unter diesen Voraussetzungen wechselte Trainer Kovar die Spieler so aus, das alle Player ihre Einsatzzeit bis zum 35:22-Endstand bekamen.

„Das war heute eine überragende Mannschaftsleistung, das kann man nicht anders sagen. Jeder hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen, egal ob von den Außenpositionen, am Kreis, beim Spielaufbau oder im Tor“, resümierte Co-Trainer Gäbler. „Steve Horky, Michal Fric und Tomas Suchy haben heute besonders herausgestochen.“

