Gegendruck-Dampfturbine hilft Studenten bei der Ausbildung Schon 2016 fanden erste Gespräche über die Schenkung statt.

Die große Turbine stammt aus dem Jänschwalder Kraftwerk © Rafael Sampedro

Zittau. Der neue Betreiber der Lausitzer Tagebaue arbeitet mit der Hochschule Zittau/Görlitz eng zusammen: Die Leag hat am Donnerstagmittag auf dem Gelände der Hochschule in Zittau eine Gegendruck-Dampfturbine für die Ausbildung der Studenten an die Fakultät Maschinenwesen übergeben. Die Turbine war von 1983 bis 2007 im Kraftwerk Jänschwalde im Einsatz. Damals wurde sie komplett aufgearbeitet, 2014 ausgemustert. Schon 2016 fanden erste Gespräche über die Schenkung statt. (joke)

