Gegen volle Notaufnahme Die Oberlausitz-Kliniken Bautzen informieren jetzt, welche Patienten in die Notaufnahme gehören.

Dr. Torsten Eckert ist der Leiter der Notfallambulanz am Krankenhaus in Bautzen. © Uwe Soeder

Bautzen. Um eines ihrer größten Probleme zu lösen, setzten die Oberlausitz-Kliniken auf Aufklärung. Auf der Homepage des Bautzener Krankenhauses wird Patienten erklärt, wann ein Notfall vorliegt, der im Krankenhaus behandelt werden muss. Informationsblätter hat die Klinikleitung auch im Eingangsbereich der Notaufnahme ausgehangen. „Ziel ist es, die Patienten über den Ursprung von Wartezeiten in der Notaufnahme aufzuklären und sie über Zuständigkeiten zu informieren“, erklärt Kliniksprecher Steffen Lahode. Vor allem am Wochenende ist die Notaufnahme sehr voll. Dabei sind etwa 30 bis 40 Prozent gar keine echten Notfälle, schätzt Lahode. Für sie hat die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen eine Hotline eingerichtet. Wer die 116 117 wählt, erfährt, welcher Arzt in der Nacht oder am Feiertag Bereitschaft hat. (SZ/mho)

