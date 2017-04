Gegen Qualm und Kot Die Stadt will jetzt durchgreifen und passt die Polizeiverordnung an. Größere Lagerfeuer müssen jetzt genehmigt werden.

Pulsnitz verschärft die Polizeiverordnung. Dabei geht es nicht nur um Hundehaufen, sondern auch um Pferdeäpfel, die Straßen verschmutzen. © René Plaul Pulsnitz verschärft die Polizeiverordnung. Dabei geht es nicht nur um Hundehaufen, sondern auch um Pferdeäpfel, die Straßen verschmutzen.

Auch Lagerfeuer sind in Pulsnitz ins Visier geraten.

Hundehaufen am Pulsnitzer Schlossteich, Pferdeäpfel auf den Straßen und Lagerfeuerqualm in der Luft sorgen immer wieder für Ärger in und um Pulsnitz. Jetzt zieht die Stadt Pulsnitz die Daumenschrauben an und verschärft die Polizeiverordnung in mehreren Paragrafen.

Ein Punkt sind private Lagerfeuer, die offenbar immer beliebter werden. Vor zwei Jahren im April verschärfte bereits Großröhrsdorf die Regeln. Für alle Freunde größerer Lagerfeuer gibt es nur noch per Antrag die Genehmigung. Weiterhin erlaubt bleiben Feuerchen abends im Grill oder der Feuerschale - in gemütlicher Runde. Die Feuerstätte darf den Durchmesser von 1,50 Meter aber nicht überschreiten. Auch für die Höhe und das Brennmaterial gibt es genaue Vorschriften. Nur für Hexenfeuer am 30. April gelten in Großröhrsdorf Sonderregeln.

Nun zieht Pulsnitz nach. So muss jetzt für Lagerfeuer ab einer Größe von einem Quadratmeter Grundfläche und einem Meter Höhe des Stapels eine Genehmigung der Ortspolizeibehörde vorliegen. Die Stadt wolle damit verhindern, dass Feuer übermäßig groß werden. Es drohe wohl auszuufern und habe auch schon zu unnötigen Feuerwehreinsätzen geführt, so Bürgermeisterin Barbara Lüke. Die Leute würden immer kreativer beim Schweißen riesiger Feuerschalen. Mit der Genehmigungspflicht werde eine Hemmschwelle geschaffen. Die gilt auch in allen anderen Orten der Verwaltungsgemeinschaft. Etwas Kritik gab es im Stadtrat wegen des bürokratischen Aufwandes. Aber der Beschluss passierte bei nur einer Gegenstimme das Gremium.

Entsorgung von Pflanzenabfällen Zur Entsorgung pflanzlicher Abfälle erklärt das Pulsnitzer Ordnungsamt: Diese richtet sich nach den Regelungen der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung. Demnach dürfen pflanzliche Abfälle durch Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, Untergraben, Unterpflügen oder Kompostieren auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen, entsorgt werden. Im Landkreis Bautzen besteht des Weiteren die Möglichkeit pflanzliche Abfälle über die Bioabfalltonne zu entsorgen beziehungsweise die Abgabe an einem Grüngutannahmeplatz. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Entsorgungsmöglichkeiten ist das Verbrennen pflanzlicher Abfälle grundsätzlich nicht gestattet! Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einem Bußgeld geahndet werden.

Eines sei noch klargestellt: Es geht hier nicht um die Entsorgung pflanzlicher Abfälle, meist Grünschnitt, in sogenannten Gartenfeuern mit mächtig Qualm und beißendem Gestank. Das ist längst verboten, wie auch das Pulsnitzer Ordnungsamt jetzt wieder wissen ließ. Es geht um Lager- und Brauchtumsfeuer. Wer die also ohne Genehmigung größer als erlaubt entzündet, begeht jetzt also eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldstrafe rechnen.

Die kann in Pulsnitz künftig auch Tierhalter ereilen, wenn sie gegen veränderte Paragrafen des städtischen Ortsrechtes verstoßen. Es geht um Tierkot auf Straßen und in Parks. Erst vor Kurzem sorgten ja Hundehaufen für hitzige Diskussionen. Die sind zwar auch ein Problem, stehen aber nicht vordergründig im Fokus. Denn für Ärger sorgen auch Pferdeäpfel. Die SZ griff das Thema mehrfach auf. Die Verursacher sind in allen Fällen eher schwer zu erwischen. Deshalb zieht der Stadtrat die Zügel an.

Tierhalter müssen nun auf Verlangen der Ordnungshüter ein geeignetes Behältnis für den Kot ihrer Lieblinge vorweisen können. Das war bisher nicht so explizit vorgeschrieben. Dass die Haufen unverzüglich zu beseitigen sind freilich schon. Nur nehmen das nicht alle Tierhalter ernst. Hundehalter sollten also immer eine Tüte dabei haben. Pferdehaltern, so Ordnungsamtsleiter Heiko Hirsch, sei es selbst überlassen, welches Behältnis sie wählen. Das können bei einer Pferdekutsche zum Beispiel Eimer und Schaufel sein. Oder auch die sogenannte Pferdewindel.

Fest stehe für die Stadt, es gibt immer wieder Klagen über den Kot in der Stadt und das sei kein schöner Zustand. In der ersten Zeit werde eher präventiv kontrolliert, heißt es aus dem Ordnungsamt, bis sich die neuen Regeln herum gesprochen haben. Später können dann Bußgelder bis zu 500 Euro drohen. „Das Zeug muss von der Straße“, war auch im Stadtrat die Ansage.

