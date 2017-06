Gegen Langeweile in den Ferien Bibliotheken laden die Kinder zum Buchsommer ein. Fast nebenbei springt so die erste Bestnote in Deutsch heraus.

Literaturliebhaberin Tina Kemnitz (rechts) möchte Roßweiner Oberschüler fürs Lesen begeistern. © André Braun

Schlamm hat am Montag Einzug in die Roßweiner Bibliothek gehalten. So nämlich lautet der Titel des Romans von Louis Sachar. Die Berliner Literaturliebhaberin Tina Kemnitz stellt das Buch, in dem Schlamm einen biologischen Super-Gau auslöst, den Roßweiner Oberschülern vor. Das Jugendbuch ist nur eines von über 100 Titeln, die die Bibliothek neu angeschafft hat. Bereits zum fünften Mal nimmt die Einrichtung am Buchsommer teil, so Mitarbeiterin Kati Kaiser. „Von Liebes- und Grusel- und Krimibüchern ist sicherlich für jeden Geschmack das Richtige dabei“, meint sie. Auf Tina Kemnitz seien sie durch Hörensagen aufmerksam geworden. „Wir haben uns um Vorfeld abgestimmt, welche Bücher sie kurz vorstellt“, so Kaiser. Rund eine Stunde lang liest sie ausgewählte Textpassagen vor und animiert die Kinder und Jugendlichen mit kleinen Rätseln und Gesprächen zum Mitmachen. „Ich lese viel und gerne, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Rund 9 000 Kinder- und Jugendbücher erscheinen jedes Jahr in Deutschland. 9 000!“, sagt sie und die Oberschüler staunen ob dieser Zahl nicht schlecht.

Ziel des Buchsommers, einer Aktion des Deutschen Bibliothekenverbandes und des Kultusministeriums, ist, Jungen und Mädchen fürs Lesen zu begeistern. Und: Wer mindestens drei Bücher liest, bekommt im Fach Deutsch eine Eins. „Das schaffen erfahrungsgemäß mehr als 80 Prozent der Teilnehmer“, so Kati Kaiser. Zudem steige die Zahl der Bibliotheksnutzer merklich. „Die Aktion wirkt sich schon positiv aus“, sagt sie.

Der Buchsommer trägt Clubcharakter. Alle Teilnehmer erhalten einen Ausweis und ein Leselogbuch, in dem sie ihre gelesenen Bücher bewerten. Nach einem Gespräch mit einer Bibliotheksmitarbeiterin oder einem Mitarbeiter wird das Logbuch gestempelt. Ziel ist es, mindestens drei Bücher auszulesen. „Im Buchsommer 2016 wurden von mehr als 7 000 Teilnehmern rund 36 000 Bücher ausgeliehen“, so Andreas Friedrich, Sprecher des sächsischen Kultusministeriums. 99 Bibliotheken – darunter die im Altkreis Döbeln – sind in diesem Jahr beteiligt. „Die Förderung des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst für Werbemittel und ein spannendes und aktuelles Literaturangebot liegt 2017 bei mehr als 140 000 Euro“, so Friedrich. (sol)

zur Startseite