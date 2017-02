Gegen Kürzung bei Sorbischunterricht Die Domowina protestiert gegen eine neue Schulverordnung in Brandenburg. Das zuständige Ministerium widerspricht.

Gegen eine Kürzung des Sorbisch-Unterrichts in Brandenburg hat sich der Bundesvorstand der Domowina ausgesprochen. Der sorbische Dachverband schließt sich damit dem Protest des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden in Brandburg an. Anlass ist die geplante neue Schulverordnung für den Sorbischunterricht. Medienberichten zufolge soll dieser künftig nur noch in Gruppen mit zwölf und mehr Schülern genehmigt werden. Das brandenburgische Ministerium für Bildung, Jugend und Sport widerspricht dieser Darstellung jedoch: Die Lerngruppengröße sei derzeit noch völlig offen.

Kritiker fürchten dennoch, dass der Sprachunterricht künftig nur noch in wenigen Orten angeboten wird. Der Bundesvorstand der Domowina fordert, an jeder Schule, wo es die Eltern wünschen, Sorbischunterricht zu gewährleisten. „In diesem sensiblen Bereich dürfen keine Kürzungen zugelassen werden.“ (SZ/dpa)

