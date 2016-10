Gegen Irrlehre und Tyrannei Vor 50 Jahren starb Reimer Mager. Wer war der Mann, dessen Namen das Rüstzeitheim in Rosenthal trägt?

Reimer Mager war Gewerkschafter und ab 1948 Präsident der Synode der Evangelischen Kirche Sachsen. © Kirchenbezirk Pirna

Pirna. Eine Gruppe von Mitarbeitern des evangelischen Kirchenbezirks Pirna machte sich am Montag auf den Weg zum Friedhof Dresden-Lockwitz. Ihr Ziel war das Grab von Reimer Mager, der an diesem 10. Oktober vor 50 Jahren starb. Mit einer kleinen Andacht erinnerten die Kirchen-Mitarbeiter an ihn.

Das Rüstzeitheim des evangelischen Kirchenbezirks Pirna in Rosenthal trägt den Namen Reimer Mager, dennoch ist wenig bekannt über den Namensgeber. Reimer Mager wurde 1906 in Köln geboren. Er kam aus einer Arbeiterfamilie und erlernte den Beruf des Webers. Seit seiner Kindheit war er in der evangelischen Kirche verwurzelt. Über verschiedene Stationen in der Gewerkschaftsarbeit kam er nach Sachsen und wurde Landesgeschäftsführer des Gesamtverbandes christlicher Gewerkschaften. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurden die Gewerkschaften zerschlagen, er selbst arbeits- und wohnungslos und zum Staatsfeind erklärt. Mehrfach wurde er inhaftiert.

Durch Empfehlungen wurde er Geschäftsführer der Bekennenden Kirche in Sachsen unter der Leitung des späteren Landesbischofs Hugo Hahn. Als solcher organisierte er den evangelischen Widerstand in Sachsen und die Tagungen der Notbundpfarrer.

1940 wurde er zum Kriegsdienst eingezogen, 1946 kam er aus amerikanischer Gefangenschaft zurück. 1948 wurde er Präsident der Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Als Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) organisierte er 1954 den gesamtdeutschen Kirchentag in Leipzig. Die Hamburger Theologische Fakultät verlieh ihm für seinen Widerstand „gegen Irrlehre und Tyrannei“ 1961 die Ehrendoktorwürde.

Er wollte durch seine Arbeit Menschen ermutigen und befähigen, ihren Glauben offen zu bekennen. Der verheiratete Vater von drei Kindern wurde am 10. Oktober 1966 durch einen Herzinfarkt mitten aus seiner Arbeit gerissen. Die Losung seines Todestages kennzeichnet sein Leben und Wirken: „Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. (Psalm 119, 46). (SZ)

