Gegen Hauswand geprallt Ein junger Mann hat am Sonntagabend in Wehrsdorf die Kontrolle über sein Auto verloren – mit schlimmen Folgen.

Dieses Auto landete am Sonntagabend in Wehrsdorf an einer Hauswand. © Lausitznews

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagabend in Wehrsdorf ereignet. Ein 19-Jähriger war mit einem Honda auf der B 98 von Steinigtwolmsdorf in Richtung Sohland unterwegs. Am Ortseingang Wehrsdorf verlor er die Kontrolle über das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand. Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer verletzten sich leicht. Es entstand Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

