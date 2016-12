Gegen Hauswand geprallt Ein 72-Jähriger kommt in einem Kreisverkehr von der Straße ab. Der Mann muss ins Krankenhaus.

Am Donnerstag ist ein Mann in Sebnitz verunglückt. Er war mit einem Trabant war auf der Neustädter Straße unterwegs, als er in Höhe des Kreisverkehrs am Neustädter Weg plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Der 72-Jährige musste ärztlich versorgt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4 500 Euro, teilt die Polizei mit. (szo)

