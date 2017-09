Gegen Geizgeilheit und Einkaufen im Unterhemd Weißwasser ist besonders und soll es bleiben. Entdeckungen und Gedanken zu einer Stadt zwischen den Welten.

Was war das für ein Wahlsonntag neulich. Über die Ergebnisse könnte man ja ausgiebigst plaudern. Aber irgendwie reicht es (den meisten) auch. Zumal ja schon kommenden Sonntag wieder eine Wahl bevorsteht, wieder verbunden mit der Frage: hingehen oder nicht hingehen? Ja wohin denn? Zum verkaufsoffenen Sonntag - Erlebnis Innenstadt! Geschäfte öffnen, Ausstellungen laden ein, Wohnzimmerkonzerte, Kaffee und Kuchen. An meiner Lieblingsampel würde den Passanten vermutlich im Gesicht stehen: Ist doch eh für die Katz‘. Und ja, es gibt auch am Sonntag wieder so herrlich viele Gründe zu meutern.

Aber welches Signal senden wir damit? Die Händler und Gewerbetreibenden, die sich am Sonntag beteiligen werden, sehen darin vielleicht ihren Beitrag zur Belebung der Stadt. Zu erwarten, dass der Teufel los ist und man mit Sekt übergossen wird, wäre etwas übertrieben. Aber es ist was los! Und alle werden daraus lernen und beim nächsten Mal wieder Neues ausprobieren oder mehr auf unsere Wünsche eingehen.

Der Handel befindet sich überall im Land im Wandel. Kleine Geschäfte werden in die Ecke gedrängt, große Ketten bestimmen Trends und Preise. Dazu das Internet, das den Einkauf im Unterhemd so bequem wie banal werden lässt. Die Händler vor Ort, die mit ihrem Service und ihrer Qualität für uns da sind, haben es schwer, Argumente gegen die Geizgeilheit zu finden. Und wieder wird einer schließen. Und wieder können wir lamentieren, dass ja nichts los sei in der Stadt, während wir auf „Kaufen“ klicken.

Der kommende Sonntag ist wiederum eine Gelegenheit, uns positiv zu überraschen. Denn wir Kunden sind ja glatt wie Aale und undurchschaubar wie Schlick. Es erfordert Kreativität, uns zu ködern. In großen Städten, aber noch mehr hier in der Provinz. Eine Herausforderung, die vermutlich hier und da verlangt, das eigene Ladenprofil teils oder ganz neu zu überdenken. Sei es der Service, der uns in den Bann zieht, oder das Rundumsorglosgefühl, dem wir uns anvertrauen wollen. Wenn man sich empfangen und gut beraten fühlt, wenn Neugierde mitschwingt, das Ganze also ein schönes Erlebnis ist, beißen wir an. Anonym und kontaktfrei einkaufen ohne jeden Erlebnisfaktor kann man ja bestens von zu Hause. Apropos zu Hause: Bequem sollte es auch im Laden sein! Wenn etwas nicht da ist, kommt ein „Kein Problem, morgen haben wir es“ extrem charmant daher.

Klar, dass die Innenstadt, dieses undefinierbare Etwas, an sich wenig zum Einkaufsbummel einlädt. Beim kooperativen, gemeinschaftlichen Selbstverständnis der Innenstadthändler scheint noch Luft nach oben. Ein attraktiver Standort nützt allen. Dazu könnten auch die Eigentümer leer stehender Läden beitragen. Worauf warten sie? Dass sich ein solventes Fachgeschäft einmietet? Gerade bei den Leerstandsverwaltern ist es höchste Zeit, konventionelle Muster aufzubrechen und nicht länger auf unrealistische Einnahmen zu warten. Es wird andere Nutzungsformen für Ladengeschäfte geben, und seien es anfangs Zwischennutzungen. Andere Städte zeigen es. Leerstand ist die schlechteste Werbung.

Wir Weißwasseraner können am kommenden Sonntag ja mal wohlwollend die Stadt durchstreifen und die Bemühungen anerkennen, die dort stattfinden. Und wer einen Leerstandseigentümer trifft, sollte ihn fragen, welchen Plan er hat.

Unser Autor Gregor Schneider ist gebürtiger Weißwasseraner und Rückkehrer. Der Stadtplaner arbeitet derzeit für das Projekt „Kleinstadt gestalten - Ort schafft“. Hier

äußert er seine privaten Gedanken zum Stadtgeschehen.

