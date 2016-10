„Gegen Fremdenfeindlichkeit kann man etwas tun“ Rudolf Staudigl, Chef von Sachsens größtem Chemie-Arbeitgeber Wacker, über Aufbau Ost, Sonnenstrom und TTIP.

Ein Freund Dresdens und Chinas: der promovierte Chemiker Rudolf Staudigl. Der 62-Jährige ist Vorstandsvorsitzender der Wacker Chemie AG in München © Robert Michael

Herr Staudigl, Sachsens Ruf hat etwas gelitten. Ist das etwas, über das Sie sich Sorgen machen?

Ja, das tue ich persönlich, aber auch im Sinne des Unternehmens. Ich bin immer gerne in Dresden und gehe in der Innenstadt spazieren. Es ist immer problematisch, wenn ein Standort, eine ganze Region in Verruf gerät aufgrund ultrarechten Gedankenguts einer Minderheit, bis hin zu Anschlägen, die wohl aus dieser Ecke kommen. Wenn im Ausland der Eindruck entsteht, dass in Sachsen Fremdenfeindlichkeit herrscht, ist das für ein Unternehmen bedenklich, das Kunden in aller Welt hat. Die fragen: Was ist denn da los?

Kann man als Arbeitgeber etwas tun?

Gegen Fremdenfeindlichkeit kann man etwas tun. Nach den Anschlägen in Paris habe ich an alle Mitarbeiter geschrieben, dass wir uns Fremdenfeindlichkeit nicht zu eigen machen dürfen. Fremdenfeindliche Äußerungen im Werk lassen wir nicht zu. Schmierereien im Werk, die es vereinzelt gegeben hat, beseitigen wir schnell, mit klarer Ansage an die dafür Verantwortlichen. Wacker Nünchritz hat dieses Jahr eine Auszeichnung erhalten, den Titel „Unternehmen für Toleranz“. Der Anlass waren Projekttage, die unsere Auszubildenden organisiert haben. Dabei ging es um Integration von Ausländern und um Vermeidung von rassistischer Diskriminierung. Ich habe einige Jahre in den USA gelebt. Dort gab es viele Flüchtlinge aus Südostasien. Wir tun gut daran, jedem vorbehaltlos gegenüberzutreten. Gerade Leute, die sehr viel Umgang mit Fremden haben, haben die wenigsten Probleme mit Fremden.

Wacker Nünchritz hat 1 500 Mitarbeiter. In Freiberg sind es 900 bei der Tochter Siltronic. Wann werden es 10 000 wie in Ihrem Stammwerk Burghausen?

Das sind keine Ziele, die wir uns setzen. Wir haben in den vergangenen Jahren mehr als 500 zusätzliche Mitarbeiter in der Produktion von Polysilizium in Nünchritz eingestellt. Wir haben mit unseren Investitionen von 2,5 Milliarden Euro in Nünchritz und Freiberg unseren Teil des Aufbaus Ost erledigt. Wenn der eine oder andere zusätzliche Mitarbeiter gebraucht wird, stellen wir ihn ein. Aber wir verbessern auch die Produktivität, dadurch können an manchen Stellen auch weniger Mitarbeiter gebraucht werden. Durch die wachsende Nachfrage nach unseren Produkten lässt sich das aber auffangen. Wir haben nicht das Ziel, Arbeitsplätze abzubauen.

Chemie-Industrie bedeutet für viele, dass es kracht, stinkt und giftig ist …

Vor 20 Jahren noch hatte die Chemie einen schlechten Ruf aufgrund der Emissionen. Das hat sich deutlich verändert, auch durch das Responsible-Care-Programm der Branche. Wenn Sie an Nünchritz vorbeifahren, riechen Sie nichts mehr. Das ist in Burghausen, Ludwigshafen und Leverkusen auch so. Die Chemie-Industrie hat diese Probleme in den Griff bekommen.

Oder ist alles Giftige nach China verlagert worden?

Auf gar keinen Fall, wir haben dort die gleichen Standards wie in Deutschland und in anderen Teilen der Welt. Ich würde in keinem Unternehmen arbeiten wollen, das absichtlich die Umwelt verschmutzt.

Solarworld und andere Firmen hatten erreicht, dass die EU Schutzzölle gegen billigere Konkurrenz aus China erhob. Daraufhin drohten chinesische Gegenzölle, die Produkte von Wacker getroffen hätten. Aber Ihr Silizium wurde davon befreit. Was macht Wacker so wichtig für die Chinesen?

Die Qualität unserer Produkte ist weltweit die beste. Das macht uns wichtig für unsere chinesischen Kunden. Allerdings wäre das nicht gelungen, wenn uns nicht auch die Politik dabei unterstützt hätte, allen voran die Bundeskanzlerin. Sonst sähe es verheerend für Nünchritz aus.

Nützt oder schadet Ihnen das Freihandelsabkommen TTIP mit den USA?

Es nützt nicht nur Wacker, es nützt allen. Es ist absurd, wie da zum Teil Menschen mithilfe von Ideologien instrumentalisiert werden gegen freien Handel. Selbstverständlich versuchen die USA in den Verhandlungen, knallhart ihre Interessen durchzusetzen. Das müssen wir Europäer auch tun. Auf beiden Seiten des Atlantiks muss eingesehen werden, dass hier die Möglichkeit besteht, den größten Wirtschaftsraum der Welt zu gestalten. Zwischen Amerika und Asien gibt es Freihandelsabkommen. Wir dürfen uns in Europa vom Welthandel nicht abhängen lassen.

Dresdens größte Mikrochipfabrik Globalfoundries versorgt sich mit speziell beschichteten Siliziumscheiben aus Frankreich, können Sie da mithalten?

Wir kennen diese Technologie, haben aber schon vor 20 Jahren entschieden, diese Spezialprodukte nicht herzustellen. Da bleiben wir konsequent.

Die Dresdner Firma Heliatek will Solarfolien ohne Silizium herstellen, in einer Art Druckverfahren beschichtet und angeblich ohne giftige Produktionsmittel. Wird das eine starke Konkurrenz?

Nein, das sind Nischen-Anwendungen, die nicht in die Größenordnung von Silizium kommen werden. Ich wünsche der Firma alles Gute, man kann sich schöne Anwendungen für die Folien vorstellen. Aber Silizium hat den großen Vorteil der langen Lebensdauer und ist unempfindlich gegen UV-Strahlung.

Ist die Energiewende für Wacker ein Vorteil oder Nachteil?

Die weltweit immer größere Nachfrage der Solarindustrie ist für Wacker ein Vorteil. Wir haben davon profitiert, dass in Deutschland Dächer und große Flächen mit Fotovoltaik-Technik belegt wurden. Das darf man aber nicht mit der Energiewende gleichsetzen. Die Stromkosten werden steigen …

… obwohl doch die Sonne keine Rechnung schickt?

Die Rechnung wird an die Stromkunden geschickt, aber nicht von der Sonne. Deutschland hat sich verpflichtet, aus der Kernkraft auszusteigen und aus der Kohle. Wenn künftig der Strom aus Sonne und Wind gewonnen wird, unterstützt durch Gaskraftwerke und Speicher, dann wird das teurer. Trotzdem unterstützt die chemische Industrie die Energiewende

Das Gespräch führten Annette Binninger, Christoph Scharf und Georg Moeritz.

