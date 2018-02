Gegen einen Kettensägen-Kalschlag Wie soll die Bahnhofstraße hergerichtet werden? Stadtplaner gaben Auskunft – und favorisieren den Wochenmarkt.

Im Bürgertreff in der Bahnhofstraße informierten am Donnerstagabend Stadtplaner über den Stand des Vorhabens.

Stehen lassen oder neue pflanzen? Die Bäume in der Bahnhofstraße sind der größte Streitpunkt vor der geplanten Umgestaltung der Einkaufsmeile im neuen Sanierungsgebiet Radebeul-West.

Radebeul. So brechend voll war der Bürgertreff in der Bahnhofstraße in West noch nicht. Gut fünfzig Stühle waren zu wenig, um allen einen Platz anzubieten, die wissen wollten, wie es mit der Bahnhofstraße im Sanierungsgebiet weitergehen soll.

Stadtplaner Olaf Holthaus hatte eingeladen, um zu erklären, wie der Stand ist. Drei Varianten hatten zur Abstimmung gestanden: mit den alten Bäumen und Parkplätzen und keinem Wochenmarkt; mit neuen und mehr Bäumen, Parkplätzen und einem Wochenmarkt; nur noch zwei Behindertenparkplätze und zu den alten Bäumen viele neue als reine Fußgängerzone.

Im vorigen Sommer sollten die Radebeuler abstimmen, wie sie es denn wollen. 343 – ein Prozent der Bewohner der Stadt – haben sich geäußert. Alles lassen, wie es ist, ohne Wochenmarkt und neue Bäume, wollen 42 Prozent der 343. Knapp ein Drittel spricht sich für viele Bäume und keine Autos aus; 23 Prozent sind für einen Wochenmarkt, neue Bäume und Parkplätze.

Auch im Stadtrat konnten sich die Bürgervertreter nicht einigen. Alles beim Alten lassen – dazu braucht es kein Sanierungsgebiet. Das hatte auch Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) schon anklingen lassen. Eigentlich will die Stadt hier eine Belebung, also einmal die Woche, an einem Sonnabend einen Markt. Doch die Diskussion dazu am Donnerstagabend im Bürgertreff verlief ziemlich kontrovers.

Größter Streitpunkt sind offenbar die vorhandenen noch sieben gesunden Bäume. Wenn 15 Marktstände hinpassen sollen, müssten neue Bäume gepflanzt werden – ähnlich der Schlossallee in Moritzburg. Stadtrat Uwe Wittig (Freie Wähler) nannte das einen Kettensägen-Kahlschlag an den stehenden Bäumen, den er nicht hinnehmen wolle. Radebeuls Marktverantwortliche Cornelia Bielig sagte, dass ihre persönliche Meinung sei, auf dieser Straße funktioniere kein Markt.

Aus der anwesenden Bürgerschaft wurde nachgefragt, warum denn nicht das Parkhaus in die Planung einbezogen werde. Weil es im Privatbesitz ist und die Bürger nicht bereit sind, dort fürs Abstellen der Autos zu bezahlen, entgegnete der Stadtplaner. Parken ist in Radebeul nahezu überall kostenlos. Und Falschparker werden zu wenig kontrolliert, so eine weitere Bürgerin.

Wie wäre es denn mit einer Markthalle, setzte ein weiterer Besucher nach. Im ehemaligen E-Markt sollte die sein. Mit Tourist-Info und öffentlichen Toiletten. Die Stadt sollte sich dafür engagieren. Genauso wie im Bahnhof, wo auch die Stadt dafür sorgen solle, dass endlich was passiere.

Stadtplaner Holthaus und Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) klärten geduldig auf. Etwa, dass der Bahnhof wie das Parkhaus in privaten Händen sind und der Investor weiter an seinem Konzept arbeite. Die Stadt aber darauf – sie ist nicht Eigentümer – keinen Einfluss hat.

Zur Markthallenidee sprang Parfümerie-Betreiberin Gudrun Ast den Planern bei und schilderte, dass dies auf 300 Quadratmetern beim besten Willen nicht zu machen sei. Schon der letzte Lebensmittelmarktbetreiber hatte zu wenig Fläche.

Allerdings, Frau Ast und andere Gewerbetreibenden wünschen sich sehr einen Wochenmarkt am Samstagvormittag. „Wir haben eine Kundenbefragung durchgeführt. Alle würden gerne hier einkaufen. Händlerstände und ansässige Läden könnten sich ergänzen. Es gäbe eine Plattform zur Kommunikation. Mehr Parkplätze würden nicht gebraucht, so Gudrun Ast.

Genau das sei ja auch der Ansatz der Stadt, hier eine Belebung reinzubringen, so Planer Holthaus. Stadträtin Eva-Maria Schindler (Freie Wähler) hält da zu ihm: „Die Wirtschaft stärken, für Belebung sorgen, das ist doch der Sinn des Sanierungsgebietes.“ Zugleich kritisierte die Freie Wählerin, dass der geplante Bushalt am Bahnhofsvorplatz zu dicht an der Kreuzung geplant ist und weiter in die Güterhofstraße gehöre.

Nach mehr als zwei Stunden Information und Diskussion gingen alle Beteiligten mit gemischten Gefühlen auseinander. Zumindest die Stadtplaner wollen weiter für die Wochenmarktvariante werben und auch nochmals mit den Gewerbetreibenden reden. Dem Schlusssatz von Planer Holthaus stimmten dann allerdings alle zu: Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.

