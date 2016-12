Gegen Drogen an der Neiße Sächsische und polnische Polizei starten ein grenzüberschreitendes Projekt zur Bekämpfung der Drogenkriminalität. Über zwei Jahre wird es gefördert.

Symbolbild © dpa

Görlitz/Wroclaw/Gorzow. Der Handel und der Konsum weicher und harter Drogen sowie die damit einhergehenden Kriminalitätserscheinungen beschäftigen die Polizeien beiderseits der sächsisch-polnischen Grenze seit vielen Jahren. Die Polizeidirektion Görlitz sowie die Woiwodschaftskommandanturen der polnischen Polizei in Wroclaw und in Gorzow werden ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Die drei Polizeibehörden haben ein gemeinsames Projekt auf den Weg gebracht, um der Drogenkriminalität beiderseits der Neiße besser vorbeugend und in der Strafverfolgung effektiver entgegentreten zu können.

Am Donnerstag fällt um 10 Uhr auf einer Eröffnungskonferenz im großen Saal des Stadtkulturhauses der polnischen Grenzstadt Zgorzelec der offizielle Startschuss, informiert die Polizeidirektion Görlitz. Das aus Mitteln der Europäischen Union geförderte Projekt trägt die Bezeichnung: „Nein zu Drogen – Steigerung der Effektivität der Polizei im Kampf gegen die Drogenkriminalität im deutsch-polnischen Grenzraum“.

Ende September 2016 wurde der Vertrag zur Finanzierung des bis Herbst 2018 laufenden Projektes im Rahmen des Interreg-Programmes Polen-Sachsen unterzeichnet. Auf dieser Konferenz werden die Ziele und Inhalte der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Leiter der als Projektpartner beteiligten Polizeibehörden werden einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnen.

Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, die Bevölkerung im Grenzgebiet durch ein gemeinsam entwickeltes Präventionskonzept und eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Drogen und Legal Highs zu sensibilisieren. Das Projektgebiet umfasst in der Republik Polen die Woiwodschaft Niederschlesien sowie im Freistaat Sachsen die Landkreise Bautzen und Görlitz.

Die Projektpartner planen die Beschaffung spezieller Drogenanalysegeräte, grenzüberschreitende Hospitationen und Erfahrungsaustausche der Drogenermittler und Kriminaltechniker sowie die Erarbeitung eines gemeinsamen Präventionskonzeptes. Mit diesem werden die Polizeibeamten auf beiden Seiten der Grenze Schüler, deren Eltern und auch Lehrer ansprechen und für das Thema sensibilisieren wollen.

Das Projekt hat einen finanziellen Umfang von insgesamt etwa 1 110 700 Euro, rund 258 800 Euro betreffen die Polizeidirektion Görlitz. Die Europäische Union fördert das Projekt mit etwa 944 000 Euro, davon kommen rund 220 000 Euro der sächsischen Seite zugute. (SZ)

