Gegen die Scheu vor der Herzdruckmassage Immer mehr Schulen machen die Wiederbelebung zum Bestandteil des Lehrplans. Dafür bekommt Hartha sieben Puppen.

André Glauch ist einer von über 50 Lehrkräften aus dem Raum Chemnitz/Vogtland, die an den Zeisigwaldkliniken Bethanien in Chemnitz an den Schulungen zur Wiederbelebung teilgenommen haben. Diese soll es auch 2018 wieder geben. © Zeisigwaldkliniken

Hartha/Chemnitz. Prüfen, rufen, drücken – Wiederbelebung kann so einfach sein. Und trotzdem haben viele Erwachsene Scheu davor. Vor allem, weil sie im Ernstfall befürchten, etwas falsch zu machen. Diese Scheu will das Kultusministerium nun bereits im Keim ersticken. Und lehrt Schülern die Wiederbelebung. In diesem Monat ging die Aktion „Schüler retten Leben“ bereits in die zweite Runde. Lehrer André Glauch, der am Martin-Luther-Gymnasium in Hartha unterrichtet, war dabei.

An den Zeisigwaldkliniken Bethanien in Chemnitz wurden die Lehrer aus dem Raum Chemnitz und Vogtland in Sachen Wiederbelebung geschult. „Das Prinzip, das wir dort gelernt haben, ist sehr einfach. Davor braucht sich niemand mehr zu scheuen“, sagt der 47-jährige André Glauch. Bricht eine Person zusammen, sollten Ersthelfer zunächst prüfen: Reagiert die Person auf Ansprechen oder auf Schütteln an den Schultern? Wie ist die Atmung der Person: normal, Schnappatmung, keine Atmung? Im zweiten Schritt gilt es, unter 112 selbst Hilfe zu rufen oder jemanden darum zu bitten, den Notruf abzusetzen. Dann beginnt der Ersthelfer mit der Herzdruckmassage am freien Brustkorb. Dieses Wissen wird Glauch nun in der Schule weitertragen, sowohl unter den Lehrern als auch unter den Schülern.

In nächster Zeit erhalte das Gymnasium sieben Reanimationspuppen, an denen die Wiederbelebung auch praktisch geübt werden kann. Diese werden durch den Freistaat finanziert. Glauch wird das Thema bei den siebten Klassen in Sport sowie Biologie einbringen. Jeweils drei Unterrichtsstunden seien dafür vorgesehen.

Einen Notfall mit Reanimation habe es laut Glauch bisher in der Schule noch nicht gegeben. Doch darum allein gehe es auch nicht. „Viele Kinder haben Geschwister zu Hause und die Erwachsenen haben oft Scheu davor, zu handeln“, sagt Glauch. Den Kindern falle die Hilfe noch leichter.

Aus dem Großraum Chemnitz/Vogtland haben bisher insgesamt über 50 Lehrkräfte an den Schulungen im Januar und November teilgenommen. Die Zeisigwaldkliniken Bethanien sind nach eigenen Angaben die einzige Einrichtung in der Region, die die Fortbildungen anbietet. Geleitet wurden die Schulungen von Oberarzt Sören Weber von der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie. Er beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit dem Thema Laienreanimation. „Wir wollen den Lehrern vermitteln, dass die Basismaßnahmen einfach zu erlernen sind. Gleichzeitig möchten wir die Angst nehmen, denn man kann nichts falsch oder schlimmer machen – außer, man tut nichts“, so Weber. Er gibt den Teilnehmern der Schulung zunächst eine theoretische Einführung, anschließend werde das Prinzip geübt. Laut Oberarzt sei die siebte Klasse das ideale Alter, um die Kinder an das Thema heranzuführen. „Je früher wir anfangen, desto eher werden Ängste und Hemmungen bei den Jugendlichen abgebaut“, meint er.

Hintergrund für die Aktion „Schüler retten Leben“ ist ein Beschluss der Kultusministerkonferenz der Länder, nach dem die Wiederbelebung als fester Bestandteil in den Lehrplan der siebten Klassen aufgenommen werden soll. Das Konzept für die Umsetzung haben Kultusministerium, Sächsische Landesärztekammer sowie das Universitätsklinikum Dresden erstellt. Vorgesehen ist, nach Angaben von Dirk Reelfs, Sprecher des Kultus in Sachsen, die Kurse zukünftig fortzuführen. (DA/mf)

