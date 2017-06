Gegen die Hauswand In einer Kurve hatte der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Auto verloren.

© Symbolfoto: dpa

Am Montagabend war der 56 Jahre alte Fahrer eines Renault Clio auf der Lauchhammerstraße in Richtung Strehlaer Straße unterwegs. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand.

Aus dem Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 3 weiter Dutzende Laptops gestohlen Großschirma. Ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro ist einer Firma im Ortsteil Siebenlehn, die unweit der B 101 ansässig ist, im Verlaufe des Pfingstwochenendes entstanden. Die unbekannten Täter waren in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagabend gewaltsam in eine Lagerhalle eingedrungen und hatten aus dieser unbemerkt rund 60 Notebooks entwendet. Einbruch in Schloss Promnitz Zeithain. Unbekannte sind in das Schloss Promnitz an der Straße Am Elbdamm eingebrochen. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und drangen in die Räume ein. In der Folge stahlen sie ein Schreibtischset sowie einen Holzteller im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor. Polizei sucht Unfallzeugen Radebeul. Am vergangenen Donnerstagabend stieß ein unbekanntes Fahrzeug auf der Mittleren Bergstraße in Höhe Spitzgrundweg gegen einen Telefonmast und verursachte einen Schaden von etwa 2500 Euro. Anschließend entfernte sich der Wagen unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort fanden die Beamten unter anderem Teile eines Außenspiegels. Diese lassen sich einem Mercedes Vito zuordnen. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Meißen oder die Dresdner Polizei telefonisch unter 03514832233.

Der Fahrer des Clio wurde verletzt. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 1 500 Euro an. (SZ)

zur Startseite