Gegen den Willen geradeaus bei Glatteis

Einsatz in der Dresdner Neustadt 19.01.2018, 20 Uhr bis 20.01.2018, 4 Uhr / Dresden- Äußere Neustadt Am vergangenen Wochenende führte die Polizeidirektion Dresden zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei erneut einen Einsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Äußeren Neustadt durch. Dabei stellten die Beamten einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest. Ein 27-jähriger Tunesier hatte einen Teleskopschlagstock bei sich. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am frühen Samstagmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Streit zwischen mehreren Personen auf die Alaunstraße gerufen. Als die Beamten schlichten wollten, sprühte einer der Männer (25, Tunesier) Reizgas gegen sie und rempelte einen Polizisten an. Zwei Beamte (26/28) wurden leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung an der Scheune beleidigte ein 28-jähriger Tunesier die Einsatzkräfte. Ein Marokkaner (22) spuckte und trat nach den Beamten. Die Tatverdächtigen standen unter dem Einfluss von Alkohol (zwischen 1,2 und 1,9 Promille). Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Insgesamt kontrollierten die Beamten über vierzig Personen und sprachen zwei Platzverweise aus. An dem Einsatz waren 36 Polizisten beteiligt.

Falsche Fahrkarte überführt Verbrecher 20. 01.2018 bis 21.01.2018 / Dresden-Stadtgebiet Am vergangenen Wochenende stellte die Bundespolizei in Dresden ein Dutzend Personen fest, die durch verschiedene in- und ausländische Strafverfolgungsbehörden gesucht wurden. So wurde zum Beispiel ein 31-Jähriger bei der Fahrkartenkontrolle in der S-Bahn mit einem verfälschten Fahrausweis für vier Fahrten erwischt. Bei der anschließenden Identifizierung stellten die Beamten fest, dass der Schwarzfahrer durch das Amtsgericht Dresden per Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde. Der Gesuchte hatte die Möglichkeit bei Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 300,- EUR einen Haftantritt zu vermeiden. Der russische Staatsangehörige konnte die geforderte Summe entrichten und musste nicht ins Gefängnis. Die Bundespolizei leitete nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und versuchten Betruges gegen den 31-Jährigen ein.

Parkautomat aufgebrochen 20.01.2018, 00.30 Uhr bis 21.01.2018, 11.30 Uhr / Dresden-Strehlen Automaten-Knacker verschafften sich am Wochenende Zutritt zu einer Tiefgarage an der Kreischaer Straße und brachen dort einen Parkautomat auf. Aus diesem stahlen sie rund 300 Euro Bargeld. Der Sachschaden am Gerät beträgt rund 1000 Euro.

Schuhe und Parfüm gestohlen 20.01.2018, 21.45 Uhr bis 21.01.2018, 10.15 Uhr / Dresden-Striesen In der Nacht zum Sonntag drangen Diebe in einen Opel Adam an der Bergmannstraße ein. Anschließend stahlen sie ein Paar Schuhe sowie eine Flasche Parfüm aus dem Fahrzeug. Der entstandene Schaden ist noch nicht bezifferbar.

Kleintransporter aufgebrochen 20.01.2018, 16.30 Uhr bis 21.01.2018, 12 Uhr / Dresden-Reick Diebe haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag die Seitenscheibe eines Kleintransporters an der Lübbenauer Straße eingeschlagen und stahlen daraus eine Geldkassette sowie ein Portemonnaie aus dem Innenraum.