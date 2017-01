Gegen den Stress Pulsnitzer Klinikfachleute sind alarmiert von der aktuellen Krankenstatistik. Sie wissen, was zu tun ist.

Bewegung ist für die Fachleute in den Pulsnitzer Helios Kliniken besonders wichtig als Ausgleich zum Alltagsstress. Besorgt sehen sie die jüngste Veröffentlichung zum Krankenstand in Deutschland und der Oberlausitz und erklären, was dagegen getan werden kann. © privat

Arbeit kann krank machen. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Gesundheitsreports der Krankenkasse DAK. Arbeitnehmer im Kreis Bautzen sind sogar noch öfter betroffen. Sie führen die Statistik mit einem Krankenstand von 5,6 Prozent deutschlandweit an. In den beiden Pulsnitzer Helios-Kliniken lässt das die Alarmglocken schrillen. Die Kliniken sind mit 600 Beschäftigten nicht nur einer der größten Arbeitgeber der Region, sondern auch Facheinrichtungen für Krankheitsbilder, die sich zu Volkskrankheiten entwickeln. Die Klinik Schloss Pulsnitz ist unter anderem auf Schlaganfallpatienten spezialisiert. Der Schwedenstein auf psychosomatische Erkrankungen. Depressionen und Essstörungen gehören dazu.

Für Geschäftsführer Carsten Tietze sind die statistischen Zahlen alarmierend. Dabei sehen die Pulsnitzer Kliniken durchaus Möglichkeiten, diesen Trend zu bremsen: „Die Gesundheitsversorgung in unserem Land ist besser als je zuvor. Die Möglichkeiten einen gesunden Lebensstil zu pflegen und gesund alt zu werden, sind vielfältig“, schätzt er ein. Dennoch seien die Menschen öfter krank. In der Klinik haben die Fachleute die Situation analysiert und können Wege aufzeigen, diese zu verbessern. In der Analyse der Gründe für Arbeitsausfall unterscheiden die Fachleute zwischen Frauen und Männern. In frauendominierten Berufen, wie in den Verwaltungen und im Pflege- und Bildungsbereich, sind immer mehr Erkrankungen der Psyche Gründe für den Arbeitsausfall. Die Symptome sind oft auch körperlich, wie Schmerzen. In den klassischen Männerberufen wie im Handwerk und der Logistikbranche sind Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems sowie des Bewegungsapparats die Ausfallgründe Nummer eins. Laut DAK machen die genannten Krankheiten 40 Prozent aus. Carsten Tietze nimmt an, „dass die Anforderungen der heutigen Informationsgesellschaft den Krankenstand negativ beeinflussen.“ Der Alltagsstress, die Flut an Informationen und Anforderungen lähme die Menschen. Sie nehme die Möglichkeit, Dinge zu beginnen, zu bearbeiten und auch zu pausieren: privat wie im Job. Werde dies gepaart mit einseitiger körperlicher Belastung und unausgewogener Ernährung, entsteht ein verhängnisvoller Cocktail.

Arbeitgeber in der Verantwortung

Eine große Verantwortung habe der Arbeitgeber, etwas für die Fitness seiner Mitarbeiter zu leisten, sagt die Pulsnitzer Helios-Personalchefin Heike Rentsch. Wer anderen helfen will, muss dabei selbst in Vorleistungen gehen. Das tue der Klinikverbund. So haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, Teilzeitmodelle in Anspruch zu nehmen, um Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Sie können die klinikeigenen Schwimmbäder und die Sauna sowie die Fitnessräume kostenfrei nutzen. Zudem werden Kurse für Fitness und Entspannungstechniken angeboten. Nicht zu vergessen eine gesunde Pausenversorgung. „Wir sind mit unserer Ausstattung natürlich privilegiert“ so Rentsch. Aber es sollte sich jedes Unternehmen über die Mitarbeitergesundheit Gedanken machen und zumindest einige Angebote vorsehen, sagt die Personalchefin. Dazu gehöre ein Führungsklima von Anerkennung und Motivation.

Aus dem eigenen Erfahrungsschatz mit den Klinikpatienten und im Umgang mit den Mitarbeitern hat die Klinik nun zertifizierte präventive Programme für Unternehmen und Institutionen entwickelt. Denn es sei ungemein wichtig, einen Ausgleich zu finden, nach dem Alltagsstress, aus dem Trott rauszukommen. Rechtzeitig und präventiv. Es ist oft schwer, die Erlebnisse des Tages auf dem Heimweg einfach abzuschütteln. Gegen die Stressanfälligkeit lasse sich aber durchaus eine gewisse Immunität aufbauen. Auf bestimmte Berufsgruppen, wie Lehrer, Erzieher und Pflegekräfte hat sich die Klinik in ihrem Unternehmensprogramm besonders eingestellt. Es sind Berufe mit hoher Stressbelastung und teilweise wenig Bewegung, wie in Verwaltungen. Die Klinik-Fachleute kommen auch zu Kursen in die Unternehmen. Das beginnt bei der Rückenschule bis hin zur Stressbewältigung. Michael Berndt ist Leiter des Helios Therapiezentrums am Schwedenstein und selbst Kursleiter. „Fürs eigene Unternehmen machen wir solche Kurse schon lange. Mittlerweile bieten wir dies aber auch für andere Firmen und Privatleute an“, sagt er. Bewegung ist ihm persönlich als Ausgleich besonders wichtig.

Ganzkörpertraining und Kleinkindschwimmen

Natürlich weiß Michael Berndt, dass nicht jede Firma solche Angebote nutzen wird. Wer aber selbst auf die Alarmzeichen des Körpers hört, kann auch einiges für sich tun, um fit zu bleiben. Die Kosten für solche Präventionskurse würden von vielen Krankenkassen sogar vollständig bis zu zweimal im Jahr übernommen, versichert Berndt. So biete das Therapiezentrum in dem Programm Aquafitness, Pilates – ein Ganzkörpertraining und für die Familie das Kleinkindschwimmen.

20 ambulante Kurse habe das Therapiezentrum derzeit laufen. Ein Problem sei noch, dass sie gerade von denen genützt würden, die schon aktiv sind, so Berndt: „Wir müssen jetzt vor allem jene aus der Reserve locken, die den Krankenstand nach oben treiben.“ Die richtige Zeit für gute Vorsätze ist in diesen Tagen allemal. Und gerade Bewegung mache in der Gruppe sowieso mehr Spaß.

zur Startseite