Gegen das Ladensterben

Die schmucke Tristesse der Bahnhofsstraße in Bischofswerda. © Steffen Unger

Wenn Reingard Jäger die vielen leeren Schaufenster in Bischofswerda sieht, „kribbelt es schon in den Fingern, was man da alles machen müsste“. Allein auf der zentralen Kamenzer Straße sind sieben von 18 Läden dicht. Die promovierte Betriebswirtin registriert die grassierende Tristesse in ihrer Heimatstadt nicht nur als Kundin, sondern auch von Berufs wegen. Als Expertin für Handelsmarketing analysiert sie das Ladensterben, seine Ursachen – belegt aber auch, dass der boomende Onlinehandel nicht zwingend der Totengräber kleiner Händler ist. „Internet und stationärer Einzelhandel müssen keine Gegner sein“, so ihre These. Es liege an jedem selbst, Amazon & Co nicht das Feld zu überlassen. „Multi-Channel“, ein Mehrkanalsystem im Vertrieb, heißt das Zauberwort – das eine tun, ohne das andere zu lassen.

„Der Kunde, ob jung oder alt, informiert sich heute im Internet“, sagt Thomas Ott, Geschäftsführer Handel, Dienstleistungen, Verkehr bei der IHK Dresden. „Daher sollte gerade der inhabergeführte Einzelhandel dort präsent sein und sein Angebot möglichst genau abbilden.“ So könne er gegen die reine Onlinekonkurrenz bestehen. Aber, so Ott: „Das schaffen die kleinen Einzelhändler nicht allein, sie benötigen einen Partner, der die Angebote bündelt und öffentlichkeitswirksam bekannt macht.“









Als ein solcher bietet sich nun die Sächsische Zeitung mit der Einzelhandelsinitiative „kauf lokal“ an. „Zeigen Sie online, was Sie offline zu bieten haben“, ruft Verlagschef Torsten Klose am Montagabend beim Auftakt im Dresdner DDV-Stadion 230 Interessierten zu: Bäcker, Kaffeeröster, Möbel-, Spiel-, Schreibwaren- und Modehändler, Betreiber einer Windelmanufaktur und einer Baumschule. Wo sonst 30000 Fans Dynamo anfeuern, ermuntert der Namensgeber der Arena, die DDV-Mediengruppe, den stationären Einzelhandel zum Angriff: aufs Internet. Devise: Schluss mit Mauertaktik.



„Ziel ist es einerseits, bei den Menschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie mit ihrem Kaufverhalten auch Einfluss auf die Entwicklung ihres Umfelds nehmen“, sagt Klose. „Nur Geld, das hierbleibt, trägt zur Förderung lebendiger Regionen bei.“ Andererseits müssten es die Händler schaffen, auf das veränderte Recherche- und Shoppingverhalten ihrer Kunden zu reagieren und zusätzlich online sichtbar werden. „Mit unseren flexiblen Marketingpaketen ist es möglich, die Vorteile von Online- und Offlinewelt zu verknüpfen“, so der Geschäftsführer. Jeder Händler erhalte auf dem Handelsportal eine eigene Kundenseite mit Beschreibung des Geschäfts, der geführten Produktgruppen und Marken, die auf den stationären Laden neugierig macht, erklärt Klose. Durch Einbindung auf sz-online.de würden bis zu 830000 Nutzer erreicht, verspricht der Aktionsflyer.



Fast jeder achte Euro wird mittlerweile online ausgegeben. Laut Bundesverband E-Commerce und Versandhandel kauften deutsche Konsumenten 2015 für 52,4 Milliarden Euro im Netz ein – vor allem Bekleidung, Computer, Elektronik und Spiele. Die Branche wächst weiter, auch wenn die Wachstumsraten nicht mehr so gewaltig sind und der Buchversand schwächelt.



Handelsexpertin Reingard Jäger warnt Händler vor der Annahme, dass ihre teils ältere Kundschaft nicht internetaffin sei und per se weiter bei ihnen einkauft. „80Prozent der Über-50-Jährigen und 40Prozent der Über-60-Jährigen sind regelmäßig online – über die Hälfte von ihnen auch zum Einkauf“, sagt sie. Wegen Onlinebooms und Bevölkerungsschwunds prognostiziert das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) bundesweit 45000 Ladengeschäften binnen fünf Jahren das Aus – gut jedem zehnten Standort. Besonders bedroht seien ländliche Regionen, Kleinstädte, Mittelzentren. In vier Szenarien verlieren stationäre Geschäfte bis 2020 zwischen 19 und 42 Milliarden Euro Umsatz, erreicht der Onlinehandel einen Anteil von zwölf bis 15 Prozent, bei Nicht-Lebensmitteln sogar von 20 bis 25 Prozent.



Mit die größten Einschnitte wird es demnach in Sachsen geben – auch, weil sich durch Bevölkerungsrückgang „Versorgungslücken verstärken, die durch den Onlinehandel aufgefangen werden“, sagt Boris Hedde, Chef des IFH, das die Alarmregionen in der Grafik gleich mal rot färbt. Einige Landkreise müssten sich auf 27 Prozent weniger Einzelhandelsumsatz einstellen.



Dresden ist weniger betroffen, schätzt Thomas Ott von der IHK. Bautzen, Görlitz und Zittau könnten sich auch behaupten, müssten aber stärker auf Kunden aus Polen und Tschechien zugehen. Und die Verlierer? Bischofswerda, wo nach Auskunft der Stadtverwaltung mit 40 Läden etwa jedes sechste Geschäft leer steht, ist kein Einzelfall. Ott sorgt sich auch um Mittelstädte wie Hoyerswerda, Löbau und Weißwasser.



„Das Internet ist eine Herausforderung, das ist etwas anderes als eine Bedrohung“, stellt Eberhard Lucas, Chef des Handelsverbands Sachsen, klar. Er findet die SZ-Initiative „grundsätzlich gut“. Das Projekt hat auch den Segen der Wirtschaftskammern. „Wir begrüßen die Initiative“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Ob und wie sie sich einbringt, stehe noch nicht fest. Dresdens IHK-Vize Ott hofft auf ein dauerhaftes Angebot, denn viele solcher Aktionen anderswo „enden als reine Branchenverzeichnisse, die keiner wahrnimmt“.



Und was kann die Landespolitik tun? Wenn Händler mithalten wollen, brauchen sie schnelles Internet, sagt Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), der „ein Buch bewusst im Laden in Moritzburg kauft, aber auch Preise im Internet vergleicht und zum Teil dort bestellt“. Ziel sei, dass Sachsen 2018 flächendeckend versorgt ist. Die Politik könne aber nur die Rahmenbedingungen schaffen, um neue Wege zu gehen. Letztlich seien die Händler selbst verantwortlich. Dulig ergänzt: „Es sind immer die weitergekommen, welche Veränderungen produktiv beantwortet haben, und jene untergegangen, die sich dem ergeben haben.“



Es war Anpfiff in Dynamos DDV-Stadion. Ein Anstoß. Die Partie läuft, Ausgang offen. Für viele Mitspieler und ihr Geschäft wäre schon die Verlängerung ein Sieg.



