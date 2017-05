Gegen das Kaputtreden Dynamo will am Sonntag mit einem Sieg in Karlsruhe die Negativserie beenden. Dabei dürfte sich manche Stammkraft nur auf der Bank wiederfinden.

Dynamo-Kapitän Marco Hartmann hofft auf einen Sieg in Karlsruhe – und einen Stimmungswechsel bei den Fans. © Robert Michael

Vor wenigen Wochen liebäugelten die Dresdner noch mit den Aufstiegsplätzen. Doch von der Euphorie ist bei Dynamo nach fünf sieglosen Ligaspielen in Serie wenig übrig. „Natürlich ist die Stimmung nicht mehr so positiv. Das nervt mich auch persönlich sehr“, sagt Marco Hartmann vor dem Spiel am Sonntag in Karlsruhe (Anstoß: 15.30 Uhr). Die Unruhe unter den Fans sei schon „extrem“, findet der Kapitän: „Wenn man drei Viertel der Saison richtig mutig und gut spielt, muss man der Mannschaft auch mal was zugestehen.“

Auch wenn Karlsruhe als Absteiger feststeht, erwartet Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus ein hartes Spiel. Der KSC werde sich vernünftig aus der zweiten Liga verabschieden wollen - und schon mal für die neue Saison vorfühlen: „Da sind viele junge, hungrige Spieler, die uns alles abverlangen werden.“ Ziel für die Saison sei, Platz 5 zu sichern. „Das können wir nach wie vor aus eigener Kraft schaffen.“ Dafür braucht es aber eine Leistungssteigerung. Eine gute Halbzeit, wie etwa zuletzt beim 2:4 in Bochum, werde nicht reichen: „Konstanz über 90 Minuten werden wir definitiv brauchen.“

Welche Formation der Trainer auf den Platz schickt, ist noch offen. Neuhaus ließ durchblicken, dass er eine veränderte Elf gegen den KSC auflaufen lässt: „Ich hab lange genug an Leuten festgehalten, die im Kopf vielleicht nicht in der Lage sind, das Ding noch mal zu drehen.“ Florian Ballas, Manuel Konrad, Pascal Testroet und Giuliano Modica sind nach wie vor verletzt, Niklas Kreuzer nach der fünften gelben Karte gesperrt. Zumindest bei Modica und Testroet hofft Neuhaus, dass sie zum letzten Heimspiel gegen Bielefeld übernächsten Sonntag wieder fit sind. Testroet sei natürlich heiß auf seinen Ex-Club Bielefeld. „Aber ich bin eher dagegen.“

Spannend wird, welche Folgen der Zuschauerauschluss haben wird. Nach Ausschreitungen einiger KSC-Fans beim Spiel gegen Stuttgart im April gab der DFB am Dienstag bekannt, dass die Plätze für das Heimpublikum gegen Dynamo fast komplett leerbleiben. Davon ausgenommen sind unter anderem Dauerkarten-Besitzer für Sitzplätze. Daher werden trotz des Ausschlusses rund 2 500 KSC-Anhänger erwartet. Dazu kommen etwa 2 000 Fans von Dynamo. „Es wird ein komisches Spiel von der Atmosphäre her. Schwierig zu sagen, wie sich das auswirkt“, so Neuhaus. Sowohl Dynamos als auch Karlsruhes Fans haben einen Fanmarsch im Vorfeld des Spiels angekündigt.

Marco Hartmann betont, alles für drei Punkte geben zu wollen – trotz weitgehend leerer Ränge. „Das muss vollkommend irrelevant sein für unser Spiel.“ Nach der Sieglosserie gehe es darum, eine insgesamt erfolgreiche Saison gut abzuschließen. „Ich hab Bock, in Karlsruhe drei Punkte einzufahren und dem ganzen Gerede ein Ende zu setzen.“ Trotz der Enttäuschungen freue er sich zugleich aufs nächste Spiel – und die Chance, etwas wiedergutzumachen. „Wir wollen uns die Saison nicht kaputtreden lassen. Das wäre viel zu schade.“

Mögliche Aufstellung:

Schwäbe - Teixeira, Starostzik, Jannik Müller, Fabian Müller - Hartmann - Hilßner, Gogia, Lambertz, Berko - Kutschke

zur Startseite