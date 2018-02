Gegen Auto getreten Junger Mann verbeult einen Mercedes. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Symbolfoto © dpa

Radebeul. In der Nacht zum Samstag war der Fahrer (40) eines Mercedes gegen 2.20 Uhr auf der Kötzschenbrodaer Straße unterwegs. In Höhe des Jugendclubs „Weißes Haus“ trat ihm ein Fußgänger aus einer Gruppe heraus unvermittelt mit dem Fuß gegen das Auto. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Der Angreifer war etwa 16 bis 17 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von schlanker Statur. Er trug einen dunkelgrünen Mantel.

Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht?

Wer kann weitere Angaben zu dem Fußgänger machen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

zur Startseite