Gefühle fahren Bobbahn

Erst Spannung, dann Jubel. Im Bootshaus in Pirna galt die Aufmerksamkeit am Montag den Wintersportlern. Die Familie Friedrich verfolgte dort zusammen mit Freunden und Unterstützern die Läufe der beiden Bob-Teams aus dem Landkreis. © Daniel Schäfer

Pirna. Ganz so spannend hatte sich das eigentlich keiner gewünscht. „Ich habe gar nicht gut geschlafen“, sagt Peggy Friedrich. Jetzt sitzt sie zusammen mit etwa 70 anderen vor dem zwei Meter breiten Bildschirm in der Gaststätte „Bootshaus“ in Pirna und drückt ihrem Sohn Francesco die Daumen. Der will zusammen mit seinem Anschieber Thorsten Margis Olympiasieger im Zweierbob werden. „Wäre es nicht so weit weg, würden wir ja an dem Eiskanal stehen“, sagt Vater Maik Friedrich. Doch die Spiele finden in Südkorea statt. In Pirna sitzen auch Francescos Großeltern, seine Schwester und zwei Onkels mit am Tisch.

Der letzte Lauf. Vom Start weg wird der Monitor angebrüllt und heftig geklatscht, als könnten es die Sportler hören. Das war auch so, als das zweite Team aus dem Landkreis startete, der Bob von Nico Walther. Die werden undankbare Vierte. Dass das in den Minuten danach in Pirna keine Rolle mehr spielt, wird Walther verschmerzen. Immerhin ist sein Team in der Ausgestaltung des Raumes gleichwertig präsent.

Der Wettkampf ist an Spannung nicht zu überbieten. Friedrich führt nach seinem letzten Lauf. Der Saal im Bootshaus tobt. Doch ein Bob kommt noch. Raunen. Stöhnen. Der Kanadier liegt bei der Zwischenzeit vorn. Im Ziel ist er zeitgleich mit Friedrich. Beide Bobteams sind Olympiasieger. Alle Friedrichs liegen sich weinend in den Armen. Dann werden Nachrichten per Smartphone nach Südkorea geschickt.

