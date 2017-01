Gefragter Geschenkgutschein Dank einer gezielten Kampagne vor Weihnachten, sind die Verkaufszahlen zuletzt gestiegen.

„Einen Nerv getroffen" – Stadtmarketing-Chef Christian Friedel freut sich über die gute Resonanz auf die Angebote des Meißen-Geschenkgutscheins.

Vor allem in der Vorweihnachtszeit sei man in der Tourist-Info kaum mit dem Ausstellen von Geschenkgutscheinen nachgekommen. Das sagt Mitarbeiterin Eva Zaschke. Für Stadtmarketing-Chef Christian Friedel ist das ein klares Zeichen, dass mit dem Angebot „ein Nerv getroffen“ wurde.

Besitzer des Meißner Geschenkgutscheins können bei über 100 Gewerbetreibenden der Stadt einkaufen. Sie haben die Wahl aus einem breiten Warensortiment von Kosmetik, Porzellan, Textilien, Technik und Haushaltswaren bis hin zu Abendessen in einem ausgewählten Restaurant oder Besuchen des Museums bzw. Theaters.

„Grund für die guten Verkaufszahlen war unsere großangelegte Kampagne in der Vorweihnachtszeit. Wer da mit offenen Augen und Ohren in Meißen und Umland unterwegs war, konnte sich der Geschenkgutschein-Werbung nicht entziehen“, so Friedel. Genaue Zahlen, wie viel Geld bisher mit dem Geschenkgutschein umgesetzt wurde, gibt er nicht bekannt. (SZ)

