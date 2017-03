Gefragter Bürgertreff Die Besucher kommen mit Kritiken und Vorschlägen zum künftigen Sanierungsgebiet. Antwort soll bald auch das Sanierungsbüro geben.

Mit Spaß dabei. Nadine Wollrad (l., 34) und Dajana König (40) vom Kompetenzteam des Bürgertreffs Radebeul-West auf der Bahnhofstraße. Sie nehmen Ideen, Vorschläge und Kritiken zur Entwicklung des Stadtteils entgegen und planen gerade das diesjährige Frühlingsspektakel. © Christian Juppe.

Es steht zwar groß dran am Schaufenster. Offen Mittwoch, 15 bis 18 Uhr. Doch was macht derjenige, den die freundlichen, gemalten Gesichter außerhalb der Zeit zum Reinkommen locken? Er klinkt kräftig, wenngleich vergebens, an der Tür des Bürgertreffs auf der Bahnhofstraße.

Für Nadine Wollrad und Dajana König ein Zeichen, dass die Leute auf jeden Fall neugierig sind. Die Frauen gehören zum fünfköpfigen Kompetenzteam des im Januar gestarteten Bürgertreffs, haben dort manchmal auch außerhalb der Öffnungszeit zu tun. Das Team besetzt das Büro reihum.

Bis zu 15 Besucher kommen jeweils, um Sorgen und Probleme loszuwerden. Sie möchten wissen, was wird mit dem Parkhaus, dem Bahnhof, den Parkflächen. Weshalb scheint vieles in Ost besser zu funktionieren als rund um die Bahnhofstraße, auch in puncto Vielfalt der Geschäfte? Hier dagegen schließt ein Laden nach dem anderen, kann die Stadt da nicht gegensteuern? Das Kompetenzteam sammelt Kritiken, Anfragen, Vorschläge, gibt sie weiter. Klären kann es sie nicht. Fürs Auswerten ist die Verwaltung zuständig.

Trotzdem soll so ins Rollen kommen, was alle vom Bürgertreff erwarten. Ein Ort, wo es Antworten gibt, wo Begegnungen möglich sind, wo Kontakte geknüpft werden. Darauf setzt auch Karin Baum vom Kulturamt. Sie hat sich für den Bürgertreff starkgemacht, ist seitens der Verwaltung für die Gesamtkoordination zuständig. Und will, dass der Treff sich weiter entwickelt. Die Leute sollen sich ja nicht nur zur Bahnhofstraße 8 hingezogen fühlen, weil es dort das Amtsblatt und Gelbe Säcke gibt. Sondern weil der Treff eine Anlaufstelle sein soll für alles, was mit dem Stadtteil und vor allem mit dem Sanierungsgebiet West zusammenhängt. So ist geplant, dass ab zweitem Halbjahr das Sanierungsbüro einzieht. Und ein Stadtteilmanager, der hiesige Gewerbetreibende berät.

Nicht zuletzt sind die Einwohner selbst gefragt. Ganz frisch gefunden hat sich jetzt das Bürgeraktiv. Es will für Belebung in West sorgen. Von den 18 Gründungsinteressenten wollen fast alle weiter mitziehen. Damit es zum Sanierungsgebiet auf dem Laufenden ist, lädt sich das Aktiv Fachämter aus dem Rathaus ein. Karin Baum zufolge wird am 20. März Baubürgermeister Jörg Müller erwartet. Und dazu alle, die noch im Bürgeraktiv mitarbeiten möchten – gern auch computeraffine Leute.

Der Bürgertreff will sich weiter öffnen. Mit mehr Aktionen. Neben Vorträgen, Konzerten, Diskussionen auch Ausstellungen. Die mit dem Titel „Geheime Gärten“ zeigt Bilder und Collagen von Antje Schönauer und öffnet am 1. April. Das Bürgertreff-Team will noch viel mehr Leben in die Räume bringen, dazu eingeschliffene Kommunikationswege verlassen, neben Älteren besonders Jüngere ansprechen.

Deshalb schaut beispielsweise das Bürgeraktiv über die Grenzen des Sanierungsgebietes hinaus, möchte sich mit anderen Städten austauschen, so zu Erfahrungen bei der Innenstadtentwicklung.

Innerhalb von Radebeul-West soll es ebenfalls verstärkt um Austausch, um Zusammenarbeit gehen. Unter anderem bei den Händlern, speziell beim bevorstehenden Frühlingsspektakel. Dafür wurde eine neue Organisationsform gefunden. Nadine Wollrad und Dajana König haben die Leitung übernommen, sind mit potenziellen Mitwirkenden im Gespräch. Dabei zeigte sich, der ursprüngliche Termin 1. April kommt bei den Händlern nicht so gut an. Der 13. Mai, 10 bis 18 Uhr, ist nun festgelegt. 30 Läden von 60 haben die beiden Frauen schon als Teilnehmer gewonnen.

Das Programm verzeichnet manche Neuerung. Vom Bücherflohmarkt über Auftritte der Musikschulensembles bis zur Tretmühle-Teststrecke fürs Ausprobieren von Liegerad und E-Bike. Und weil das Ganze ein Stadteilfest werden soll, gibt es auch nach 12 Uhr Essen und Trinken an Ständen, beispielsweise auf der für das Spektakel gesperrten Bahnhofstraße. Überall sollen Hortensien aufgestellt werden, Luftballons und Wimpel hängen, Sitzecken vor den Läden stehen. Ein Stadteilfrühstück ist im Gespräch. Und Musik überall. Die Ideen wachsen gerade, sagt Nadine Wollrad.

Vielleicht steuert da ja auch ein Besucher noch was bei, der demnächst im Bürgertreff vorbeischaut.

