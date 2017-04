Gefragte Lageristen Am 1. August startet das neue Ausbildungsjahr. Rund 900 Stellen sind noch frei, trotz genügend Bewerbern.

Bei Valentino Seifert hat es geklappt. Er hat sich bei der RHG Leisnig-Oschatz einen Ausbildungsplatz zum Fachlageristen gesichert. Der Beruf gehört nicht nur zu den beliebten Jobs bei Jugendlichen. Auch viele Unternehmen suchen gerade dafür nach geeigneten Bewerbern. Trotzdem können nicht alle Stellen besetzt werden. Foto. Dietmar Thomas

Kundenkontakt, Handwerk, aber auch Arbeit am Computer – der Beruf des Fachlageristen ist „vielseitig und abwechslungsreich“. Darum hat sich Valentino Seifert vor gut drei Jahren auch dafür entschieden. In wenigen Monaten hat er seinen Abschluss in der Tasche, und gute Aussichten auf einen Job. „Valentino Seifert ist sehr gut. Wir werden ihn in Döbeln übernehmen“, sagt Horst Franke. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen-Handelsgenossenschaften RHG Leisnig Oschatz eG.

Wie zahlreiche andere Firmenchefs auch, ist Franke in diesem Jahr wieder auf der Suche nach Azubis. Am 1. August beginnt das neue Ausbildungsjahr. Rund 930 freie Ausbildungsplätze gab es laut Zwischenbilanz der Agentur für Arbeit Freiberg Ende März. In der Region Döbeln waren es um die 200. Die Zahl der gemeldeten Stellen insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr um über acht Prozent gesunken. „In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass viele Firmen nur alle zwei Jahre ausbilden“, benennt Agentursprecherin Antje Schubert einen Grund für den Rückgang. Zudem habe sich gezeigt, dass einige Firmen ihre Stellen bereits besetzt haben, weil sie sich unter anderem auf Messen oder Veranstaltungen erfolgreich präsentiert haben. Trotz des Rückgangs an gemeldeten betrieblichen Ausbildungsplätzen sei die Ausbildungsbereitschaft der Firmen in Mittelsachsen weiter hoch, sagt Susan Heine, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Freiberg.

Die Interessen der Jugendlichen haben sich in den vergangenen Jahren allerdings kaum geändert. Noch immer will sich die Mehrheit zu Verkäufern, Mechatronikern oder Kauffrau/-mann im Einzelhandel ausbilden lassen. Zwar gibt es in diesen Branchen auch die meisten freien Stellen (siehe Grafik), aber nicht immer passen die Wünsche der Jugendlichen und deren Qualifizierung auch dazu. Antje Schubert empfiehlt daher: „Jeder Auszubildende sollte sich unbedingt Gedanken zu Alternativen machen.“ Dabei helfen unter anderem die Berufsberater der Arbeitsagentur. „Sie kennen den regionalen Ausbildungsmarkt, die Chancen und die Anforderungen der Unternehmen“, ergänzt Susan Heine.

Berufsmesse in Vorbereitung

Wichtig ist der Agenturchefin vor allem, dass sich die jungen Menschen überhaupt für eine Ausbildung entscheiden. Rund 2 200 der 25- bis 35-Jährigen sind momentan arbeitslos, ein Drittel davon hat keine abgeschlossene Berufsausbildung. „Fachkräfte sind gefragt und werden gebraucht. Ein Berufsabschluss lohnt sich in jedem Alter“, betont Heine. Rund 165 junge Döbelner haben derzeit noch keine Perspektive, wie es nach dem Schulabschluss weitergeht. Unternehmen sowie Bewerber finden unter anderem auch bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hilfe auf dem Weg zur Besetzung der freien Stelle. In Abstimmung mit den Firmen und Berufsschulen sei auch ein Beginn nach dem 1. August möglich, informiert die IHK.

Horst Franke von der RHG war in diesem Jahr erfolgreich bei der Suche nach Nachwuchs. Für den Bereich Lager hat der Vorstandsvorsitzende zwei geeignete Bewerber bei der Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“ im Döbelner WelWel gefunden. Viele der 45 Bewerber für die insgesamt vier Stellen in verschiedenen Bereichen hätten den ersten Kontakt über die Messe gesucht. Diese soll es auch in diesem Jahr wieder geben.

In den vergangenen Tagen haben rund 250 Unternehmen aus dem Altkreis die Einladungen erhalten, so Christa Müller. Sie arbeitet bei der Firma Pietsch in Ostrau, engagiert sich im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft mit und hat bei der Messe die Fäden in der Hand. Bis zum 24. April müssen die Firmen sich zurückmelden. Im vergangenen Jahr gab es 70 Messestände. Über 2 000 Besucher sind gekommen, deutlich mehr als zum Auftakt 2015. Auch in diesem Jahr hofft Müller auf viele Jugendliche, die die Möglichkeit wahrnehmen, sich bei der Messe über Ausbildungsplätze in der Region zu informieren. Denn das ist das Anliegen des Arbeitskreises: den jungen Leuten das wirtschaftliche Potenzial vor Ort zeigen, um sie als Fachkräfte hierzubehalten. Daher wehrt sich Christa Müller auch gegen die Teilnahme von überregionalen Unternehmen oder Institutionen an der Messe. Ihr Wunsch für die Zukunft ist, die Eltern bei der Berufswahl noch mehr mit einzubringen. „Die Eltern sind die Berufsberater Nummer eins“, sagt Müller.

Schule macht Betrieb: 23. September 10 bis 15 Uhr, WelWel Döbeln, Kontakt: cmueller@pietsch.de

