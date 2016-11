Gefragte Kita-Plätze Im Landkreis gibt es fast überall genügend Betreuungsangebote. Doch nicht jeder bekommt seinen Wunschplatz.

Im Kindergarten Knirpsenland in Meißen gibt es 135 Plätze. Die Kinder werden in vier Krippen- und sechs Kindergartengruppen betreut. © C. Hübschmann

Im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute an – so sang es Rolf Zuckowski in den 90er-Jahren. Heute könnte er zur Liedzeile wohl hinzufügen: Vorausgesetzt, die Eltern finden einen Platz für ihr Kind. Zwar haben alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr seit dem 1. August 2013 einen gesetzlichen Anspruch auf einen Platz in einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Doch nicht überall ist das tatsächlich gewährleistet. In Sachsen gab es in den letzten Jahren mehrere Klagen. Das geht aus einer Antwort von Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor.

Anders im Landkreis Meißen: Hier mussten Eltern bisher nicht klagen, um einen Kitaplatz zu bekommen. Der Rechtsanspruch sei für Kinder unter drei Jahren in allen Gemeinden des Landkreises gewährleistet, heißt es in der Antwort der Ministerin. Allerdings sei in verschiedenen Gemeinden eine Erweiterung des Angebots erforderlich, um auf unvorhersehbare Bedarfe reagieren zu können. Das könnte beispielsweise ein Geburtenanstieg oder auch die plötzliche Aufnahme von Flüchtlingen sein, erklärt das Kultusministerium auf Anfrage. Ebenso sei es möglich, dass sich in einem Jahr mehr Eltern entscheiden, ihr Kind schon mit 12 Monaten in die Krippe zu geben als normalerweise.

In welchen Gemeinden es in solchen Fällen zu Engpässen bei den Kitaplätzen kommen könnte, wisse man beim Land jedoch nicht. Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ist Angelegenheit des Kreises. Hier wird auch eine Bedarfsplanung für Kitaplätze erarbeitet.

Darin heißt es, das Angebot von Betreuungsplätzen sei regional sehr unterschiedlich. In Lommatzsch, Weinböhla, Diera-Zehren und Radeburg etwa ständen für alle Kinder unter drei Jahren Plätze zur Verfügung. Teilweise übersteige die Bedarfsdeckung sogar hundert Prozent – das heißt, es existierten mehr Plätze, als nachgefragt sind. In Radebeul liege sie deutlich über 90 Prozent. In der Gemeinde Wülknitz und der Kreisstadt Meißen hingegen gebe es nur Plätze für 63 Prozent bzw. 64 Prozent der Krippenkinder.

Thomas Bätz, kommissarischer Leiter des Kreisjugendamtes, verweist darauf, dass das Angebot in den letzten Jahren beständig erweitert wurde. In Wülknitz sei die Kapazität von 70 Plätzen in der Kita „Spielburg“ derzeit ausreichend. „Es existiert keine Warteliste“, so Bätz. Insgesamt besuchen im Landkreis derzeit rund 18 500 Kinder eine Tagesbetreuung. Von den Gemeinden kommen diesbezüglich positive Rückmeldungen. „Bisher konnte jedem Kind in Radebeul ein Platz vermittelt werden“, sagt Stadtsprecherin Ute Leder. Das heißt jedoch nicht, dass Eltern von heute auf morgen einen Platz für ihr Kind finden. In Radebeul gibt es einen großen Zuzug von Familien, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind benötigen. Deshalb sollten sich die Eltern mindestens sechs Monate im Voraus für einen Kitaplatz anmelden.

In Coswig sollte die Anmeldung sogar gleich nach der Geburt des Kindes stattfinden. Hier gibt es für die Anmeldung ein Onlinetool. So behalte die Stadt immer den Überblick über freie Plätze, sagt Fachbereichsleiter Stefan Sari. „Die Versorgung mit Kita-Plätzen wird als ausreichend und zufriedenstellend eingeschätzt“, teilt die Stadt Großenhain mit. Auch Anita Maaß, Bürgermeisterin von Lommatzsch schätzt die Versorgung für die nächsten Jahre als gesichert ein. Gleiches Bild in Riesa.

Prinzipiell gibt es demnach genügend Plätze für alle Kinder, die rechtzeitig angemeldet werden. Nicht immer aber ist es ein Platz in der Wunscheinrichtung oder bei der Wunschtagesmutter. Das weiß auch Heike Lehmann aus Meißen. Die Tagesmutter musste dieses Jahr schon einige Absagen machen. Sie ist bis 2017 ausgebucht. In anderen Fällen müssen Kinder vorübergehend in die Tagespflege, weil es noch keinen Kitaplatz gibt. Für Wunschplätze geben die Gemeinden keine Garantie.

