Gefragte Garagen

Hans-Jürgen Krauß (l.) hat den Bau seiner beiden eigenen Garagen in der Garagengemeinschaft Wainsdorfer Straße in Gröditz begleitet – und den sieben weiterer Unterstände. Für das Projekt hat sich der Verein um Vorstandschef Jürgen Wartner (r.) im Jahr 2015 entschieden.

Das Foto zeigt die massive Stahlbewehrung in den Fundamenten.

Eigentlich hätten doppelt so viele neue Garagen gebaut werden können, Platz wäre genug. „Das Interesse war auch sehr groß, wir hatten beim ersten Treffen fast 20 Interessenten da“, erzählt Hans-Jürgen Krauß. Als nachdem der Stückpreis ausgesprochen war, habe die Hälfte davon das Treffen wieder verlassen. „Viele hatten mit 3 000 Euro gerechnet, nicht mit sieben- bis achttausend Euro.“

Acht Leute waren letztlich bereit, das Geld zu investieren. Jetzt, ein Dreivierteljahr später, haben sie ihre (fast) fertigen Garagen an der Wainsdorfer Straße beziehen können. Äußerlich sind die weißen Quader nicht zu unterscheiden. Jeder ist sechs Meter lang, drei Meter breit und knapp 2,50 Meter hoch und geht mit seiner weißen Fassade und dem weißen Tor im Januar-Schnee optisch fast unter.

„Im Alter braucht man Platz“

Hans-Jürgen Krauß hat sich gleich eine Doppelgarage zugelegt. Die besteht aus zwei benachbarten Garagen, deren Mittelwand durchbrochen ist. Damit lässt sich die Fahrertür an seinem silbernen Ford-Kombi bis zum Anschlag aufmachen. „Im Alter braucht man mehr Platz“, sagt der Gröditzer, der auf dem Vereinsgelände noch eine weitere, kleinere Einzelgarage besitzt.

Viele Garagennachbarn haben wegen Sicherheitsbedenken investiert. Zur Erinnerung: Im benachbarten Musikerviertel hatten zwei Jugendliche im April 2015 bei einer nächtlichen Vandalismus-Tour rund 50 Autos beschädigt. Schaden: fast 50 000 Euro. Das Duo stellte sich der Polizei, ein Strafverfahren folgte.

Viele geschädigte Autobesitzer seien aber auf Reparaturkosten für ihre Wagen sitzengeblieben. „Die Leute haben Angst um ihr Auto. Es ist etwas wert und viele sind auch täglich darauf angewiesen“, erklärt Hans-Jürgen Krauß das große Interesse an eingehausten Parkplätzen.

Etwa 400 davon gibt es auf dem Gelände der Garagengemeinschaft Wainsdorfer Straße. Es ist der größte Komplex seiner Art in der Röderstadt. Im Jahr 1998 hatte der Verein den größten Teil des Geländes per Erbbaurechtsvertrag von der Stadt übernommen. Der Vertrag läuft noch mindestens zwölf Jahre und ist verlängerbar.

Die meisten der hiesigen Garagen waren indes schon vor der Wende entstanden. Einigen sieht man das Alter an. Verwitterte Tore, abgeblätterter Putz, vereinzelt säumen zentimeterbreite Risse die Fassaden. Die letzten Neubauten liegen laut Garagengemeinschafts-Chef Jürgen Wartner schon viele Jahre zurück. Seinerzeit hieß der Garagen-Hersteller noch Dywidag – den gibt es inzwischen gar nicht mehr.

Die neuen Garagen hat die Firma Griesmann aus der Nähe von Bautzen gefertigt. Damit deren Wände nicht wie bei manch älterem Pendant irgendwann absacken, wurde vorgesorgt: Mit Probebohrungen wurde der Baugrund aufwendig untersucht. In den massiven Fundamenten sind zwei Tonnen Stahl und 40 Kubikmeter Beton verbaut. „Wie in einer Festung“, sagt Hans-Jürgen Krauß und lacht. Frostsicher sei auch alles. „Wir sind gegen sibirische Verhältnisse abgesichert“, so Krauß, der den Bau mit vorbereitet und begleitet hat.

Gefeit vor Vandalismus sind die Garagenbesitzer in ihrer gepflegten Siedlung am Stadtrand allerdings nicht. Einbrüche kämen vor, sagt Vereinschef Jürgen Wartner, der selbst zwei Garagen besitzt. Erst im vorigen Jahr sei einem Vereinsmitglied das Tor aufgebrochen und wertvolle Fahrradteile aus der Garage geklaut worden. Selbst moderne Schlösser böten nicht immer genug Schutz. Die ganz alten DDR-Teile, die auch noch anzutreffen sind, könne man sogar „mit der Haarnadel“ öffnen.

Wie die Besitzer ihre Garagen sichern, ist jedem selbst überlassen. Der Verein kümmert sich um andere Belange, etwa die Abrechnung des Stromverbrauchs.

In den neuen Garagen liegt derzeit noch kein Strom an. Der Anschluss und die restlichen Pflasterarbeiten vor den Einfahrten sind Restarbeiten, die noch anstehen, wenn das Wetter sie zulässt. Bis dahin will Hans-Jürgen Krauß das derzeit noch kahle Innere seiner Garage aufwerten. Ein paar Möbel aufstellen, Autoputz-Utensilien verstauen, Kalender und Bilder an die Wände hängen. So eine Garage ist schließlich mehr als nur ein schnöder Parkplatz.

