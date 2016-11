Gefragt: Vorschläge für Ehrung

Rathaus von Kamenz © Matthias Schumann

Am 3. Februar 2017 findet im Ratssaal der Lessingstadt der nächste Neujahrsemfang statt. Es ist Tradition, dass dabei alljährlich ehrenamtlich tätige Einwohner für ihren Einsatz sowie Personen, die sich Verdienste um die Stadt Kamenz erworben haben, gewürdigt werden. Aus diesem Grund ruft das Rathaus wieder Vereine, Verbände, Interessengruppen und Bürger auf, Einwohner von Kamenz, einschließlich der Ortsteile, oder andere Personen zu benennen, die durch ihr verdienstvolles oder ehrenamtliches Engagement in besonderer Weise das Leben in der Stadt bereichern oder anderen Einwohnern in unserer Stadt in den verschiedensten Dingen behilflich waren und sind. Die Anzahl der Auszuzeichnenden ist auf 20 Personen begrenzt, deshalb sollte möglichst keine Gruppe vorgeschlagen werden. Werden mehrere Personen genannt, würde die erstgenannte Person des jeweiligen Vorschlags ausgewählt, es sei denn, es gingen weniger als 20 Vorschläge ein. Die Vorschläge selbst werden in der Reihenfolge des Einganges berücksichtigt. Wer in den letzten drei Jahren bereits ausgezeichnet wurde, kann keine Berücksichtigung finden, heißt es ausdrücklich. (SZ)

Vorschläge mit Vor- und Zunamen und die Anschrift des Vorgeschlagenen sowie einer kurzen und nachvollziehbaren Begründung gehen bis zum 2. Dezember an die Stadtverwaltung Kamenz, Referent des OB, Markt 1, 01917 Kamenz. Rückfragen bitte unter 03578/379101 bzw. -102.

