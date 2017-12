Geflügelzüchter zeigen ihre Tiere Ab Freitag können auf der Kreisrassegeflügelausstellung die schönsten Tiere in der Mittelherwigsdorfer Turnhalle begutachtet werden.

Stefan Heidrich, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Mittelherwigsdorf, lädt am Freitag und Sonnabend zur Kreisrassegeflügelausstellung ein. © Rafael Sampedro

In der Mittelherwigsdorfer Turnhalle findet am Freitag und Sonnabend die Kreisrassegeflügelausstellung statt. Laut Rassegeflügelzuchtverein Mittelherwigsdorf 1869 zeigen an beiden Tagen 98 Geflügelzüchter aus der Oberlausitz ihre Tiere. Zu sehen sind 1 000 Tiere, darunter Puten, Gänse, Enten, Hühner und Tauben, teilen die Veranstalter mit. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Geöffnet ist die Schau am 29. Dezember, von 10 bis 18 Uhr, und am 30. Dezember, von 9 bis 18 Uhr. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

zur Startseite