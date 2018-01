Geflügelzüchter weichen in den Zeichensaal aus Die Geflügelzüchter starten mit zwei Premieren ins Jahr 2018: Sie stellen ihre Zuchtergebnisse früher als sonst und an einem anderen Ort zur Schau.

260 Tiere von 21 Züchtern sind am Wochenende an der Rüderstraße 22 in Roßwein zu sehen. Herbert Vater, Vize-Vorsitzender des Gastgebervereins (links), zeigt Tauben der Rasse Elsterkröpfer, Helfer Hans-Jürgen Koch einen Hahn der Rasse Zwerg-Brakel silbern, den Ritta Kulka aus Ossig gezüchtet hat. © André Braun

Roßwein. Die Käfige stehen schon ein paar Tage, sind mit Einstreu und Näpfchen für Wasser und Körner ausgestattet. Am Dienstag sind die Tauben, Hühner und Zwerghühner eingezogen. Diese werden am Mittwoch von drei Zuchtrichtern unter die sprichwörtliche Lupe genommen und bewertet. Nach einem Jahr der Einschränkung durch die Geflügelpest bereiten die Roßweiner Züchter um Ullrich Grützner wieder eine Ausstellung vor. Allerdings an anderer Stelle.

„Fünf oder sechs Jahre sind wir in der Gaststätte Hempel an der Goldbornstraße zu Gast gewesen. Das war prima“, resümiert Vize-Vereinschef Herbert Vater, der die Ausstellung mit Helfern maßgeblich aufgebaut und selbst 50 Tiere zur Bewertung angemeldet hat. Trotzdem könnten die Ausstellungen nicht mehr im früheren Speisesaal des ehemaligen Schmiedewerkes über die Bühne gehen.

Als einen Grund dafür nennt Vater die vielen Treppen, die bis zum Saal zu bewältigen sind. „Wir Züchter und auch unsere Helfer werden immer älter. Wir schaffen es einfach nicht mehr, alles Benötigte dort hoch- und wieder herunterzuschleppen“, gesteht Vater. Daher seien die Züchter auf das Angebot der Stadt Roßwein zurückgekommen, Räume der ehemaligen Ingenieurschule zu nutzen. „Schön ist es hier“, freut sich der stellvertretende Vorsitzende auf die Premiere.

Die eigentliche Ausstellung wird in ehemaligen Werkstatträumen mit einer interessanten Deckenkonstruktion zu sehen sein. Nebenan, im früheren Zeichensaal, wird die Verkaufsklasse aufgebaut. Dort können Züchter Tiere erwerben, mit denen sie weiterarbeiten wollen. Außerdem sind Imbissstand, eine Tombola und ein Verkaufsstand mit Sachsenobst-Äpfeln aufgebaut, sagt Vater.

Zweite Änderung ist neben dem Veranstaltungsort auch die Zeit. Luden die Roßweiner Züchter sonst immer Ende Januar zu ihrer Ausstellung ein, wollen sie das in Zukunft schon Anfang Januar tun. Das begründet der Vize-Vereinschef damit, dass viele Züchter später schon mit der neuen Zucht beginnen. Dass am ersten Wochenende im Jahr auch die Leisniger Züchter traditionell ihre Ausstellung haben, weiß Vater natürlich.

Aber er hat schon viele andere Termine befreundeter Vereine im Blick, mit denen es keine Überschneidung geben sollte. Möglicherweise ziehen Fans ja auch von einer Schau zur nächsten weiter, sodass diesem Publikum der Doppeltermin sogar entgegenkommt.

Rassegeflügelausstellung am 6. Januar von 9 bis 18 Uhr und am 7. Januar von 9 bis 14 Uhr in Räumen der ehemaligen Ingenieurschule, Rüderstraße 22 (neben Freifallturm)

