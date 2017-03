Geflügelzüchter verzweifeln Noch immer gilt in Sachsen die Stallpflicht. Bei warmen Temperaturen leiden die Tiere zunehmend. Aber auch die Halter.

Die Temperaturen steigen, das Gras fängt wieder an zu sprießen und die Hühner gackern noch immer in den Ställen. Sachsen hält beharrlich die Stallpflicht für Geflügel aufrecht. Und bringt damit die Züchter und Halter zur Verzweiflung. Denn normalerweise läuft um diese Zeit der Handel mit den Tieren an. Die Halter kaufen ihren Nachwuchs zu. Doch nichts tut sich bisher auf dem Markt, wie Gerd Hinkelmann vom Geflügelhof in Zschaagwitz sagt. Aber das ist nicht das einzige Problem. Die Vogelgrippe wirkt sich inzwischen auch finanziell deutlich aus.

„Der Preis für die Eier ist gesunken, weil ich sie als Boden- und nicht mehr als Freilandhaltung verkaufen kann“, sagt der Halter. Teurer werden, so Hinkelmann, sicher auch die Küken, wenn der Handel wieder beginnt. Schließlich gibt es eine große Nachfrage und nur wenig Tiere auf dem Markt. „Wie es weitergeht, das weiß keiner.“ Ein finanzieller Verlust sei zu erwarten, wie hoch der aussieht, werde sich erst noch zeigen. Für seine 5 000 Hühner sei die Situation noch erträglich. Den Stall habe Hinkelmann erst neu gebaut. Trotzdem bestehen Gefahren. „Es droht Kannibalismus“, macht er deutlich. Um das zu verhindern, sorgt er für Ablenkung, indem er zum Beispiel Futterrüben in den Stall legt, an denen die Hühner picken können.

Gudrun Ulbricht aus Ehrenberg leidet vor allem mit den Tieren. Sie besitzt 15 Lauf- und Wildenten sowie sieben Hühner. Auch die sind noch im Stall. „Die Tiere wollen raus. Ich kaufe zurzeit extra Spinat, damit sie etwas Grünes haben“, sagt die Hobbyhalterin. Warum das Geflügel seit Monaten im Stall bleiben muss, versteht die Ehrenbergerin nicht. Schließlich habe es in der Region bisher keinen Fall von Vogelgrippe gegeben. Zudem werde das Virus nicht auf Menschen übertragen.

Ulbricht spricht damit ein Thema an, für das sich Lutz Witt, Vorsitzender des Döbelner Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter, schon seit längerem einsetzt: eine risikoorientierte Stallpflicht. Sprich, die Stallpflicht nur dort, wo wirklich eine Gefahr besteht. Doch der Freistaat hält an seiner flächendeckenden Stallpflicht fest, obwohl es in anderen Bundesländern schon Lockerungen gibt, wie Lutz Witt sagt. „Die Aufstallpflicht wurde für den gesamten Freistaat verfügt, da es bisher schlichtweg unmöglich war, Regionen abzugrenzen. Im Laufe der Saison 2016/17 waren alle Landkreise und kreisfreien Städte von Sperrbezirken und/oder Beobachtungsgebieten nach Wildvogelfunden betroffen“, klärt Ingolf Ulrich, stellvertretender Sprecher des Landesdirektion Sachsen, auf. Sollte aus Sicht der Tierseuchenbekämpfung eine Lockerung möglich sein, so werde diese auch zeitnah vorgenommen.

Für die Tiere bleibt die Situation trotzdem unzumutbar: „Sie haben Frühlingsgefühle. Es gibt Stress im Stall. Das Geflügel geht sich gegenseitig an. Es gibt keinen Zuchterfolg und die Tiere können krank werden“, schildert der Experte, der bei der Gänsefarm Eskildsen in Wermsdorf für den Vertrieb zuständig ist. Auch dort sind die Gänse noch im Stall. In zwei Wochen werden die ersten Küken erwartet. „Wir hoffen, dass wir sie alle loswerden.“ Von vielen Haltern und Züchtern habe Witt schon gehört, dass sie die Geflügelhaltung oder Zucht aufgeben, wenn die Vogelgrippe noch einmal kommt.

Zumindest ein Stück ist der Freistaat den Geflügelzüchtern bereits entgegengekommen. Für Wassergeflügel gibt es Ausnahmen von der Stallpflicht. Doch wer seine Tiere rauslassen will, muss einige Auflagen erfüllen und mindestens 70 Euro plus Fahrtkosten für die Vorort-Besichtigung durch Mitarbeiter des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes (Lüva) zahlen. Witt vermutet, dass das kaum von den Haltern in Anspruch genommen wird. Die hätten viel zu viel Angst, dass ihre Tiere getötet werden, sobald etwas gefunden wird.

Das Landratsamt hat bisher 15 Ausnahmegenehmigungen erteilt, fünf für Laufvögel, zehn für Wassergeflügel, so Kreissprecher André Kaiser. Seit dem 15. November 2016 hat es 32 Verstöße gegen die Stallpflicht gegeben. Bis Dienstag sind 175 verendete Vögel sowie Tupferproben beim Lüva eingegangen. „Davon waren vier positiv, 170 negativ, eine steht noch aus“, sagt André Kaiser. Sachsenweit gebe es jedoch immer wieder neue Fälle von Vogelgrippe bei Wildvögeln. Solange diese Situation anhält, muss die Stallpflicht aufrechterhalten werden“, so Ingolf Ulrich.

Der erste nachgewiesene Fall von Vogelgrippe sei 1878 in Italien aufgetaucht, berichtet Markus Richter, Amtsleiter des Lüva in Mittelsachsen. „Aber das Virus gibt es sicherlich schon so lange, wie es Vögel gibt.“ Für den Menschen ungefährlich ist das Virus in der Form H5. Anders sieht es mit H7 aus. „Das ist nachweislich für Menschen gefährlich“, sagt Richter. Das H5-Virus habe es 2014/15 schon einmal in Deutschland gegeben. Im Vergleich zu damals ist es jedoch inzwischen mutiert. Die neue Form wurde im Juni 2016 das erste Mal in Russland festgestellt und hat ein halbes Jahr gebraucht, um bis nach Mitteldeutschland zu kommen. Richter geht davon aus, dass das Virus mit steigenden Temperaturen verschwindet. „Es wird durch die kalte Luft konserviert.“ In der vergangenen Woche sind laut Ulrich deutlich weniger Wildvögel mit Vogelgrippe gefunden worden. Hält diese Situation in dieser sowie der kommenden Woche an, könne die Stallpflicht gelockert werden, sagt Ulrich.

