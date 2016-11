Geflügelzüchter sind empört Ihre Schau in Ehrenberg mussten die Züchter abrupt abbrechen. Sie vermuten, die Vogelgrippe sei nur ein Vorwand.

Trotz Vogelgrippe durfte die Geflügelausstellung in Ehrenberg am Wochenende öffnen. Die Freude der Züchter währte aber nicht lange. © Steffen Unger

Der Rassegeflügelzüchterverein Ehrenberg und Umgebung hatte alle Vorkehrungen getroffen, damit die große Geflügelschau im Landservice Ehrenberg auch stattfinden kann. Und tatsächlich herrschte am Sonnabendvormittag auch schon ein reger Besucherandrang vor allem auch aus Orten aus der Umgebung. Die Stimmung war bestens. Denn eine solche Schau ist für Züchter der Höhepunkt des Jahres. Und deshalb waren die Ehrenberger auch froh, dass sie ihre Schau genehmigt bekommen haben.

Doch im Laufe des Vormittags bekam der Verein durch ein Telefonat vom Veterinäramt Pirna die Order, die Ausstellung zu beenden, da ein toter Vogel in Pirna-Pratzschwitz gefunden worden wäre, sagt Vereinschef Frank Elstner. Es mussten alle Züchter benachrichtigt werden, die Tiere in die Ausstellung gebracht hatten. Die Vögel mussten wieder abgeholt werden. Am späten Nachmittag waren alle Tiere aus dem Ausstellungsgebäude entfernt. Die Bewertung der Tiere durch die Preisrichter war schon am Donnerstag. Somit konnten an die Züchter alle Preise vergeben werden.

„Diese Territorialschau ist eben dumm gelaufen“, so Vereinschef Elstner. Und er macht sich so seine Gedanken. Eigenartigerweise seien von der Stallpflicht Tauben, die auch zu den Vögeln gehören, ausgeschlossen. Nächsten Sonnabend sei sogar in Erfurt eine große Taubenschau.

„Wir Züchter sind davon überzeugt, dass die Vogelgrippe nur ein Vorwand vor Weihnachten ist, um eine Marktbereinigung durchzuführen. Diesen Virus der Vogelgrippe gibt es schon lange. Nur hat früher niemand tote Vögel untersucht“, sagt Frank Elstner. Die Geflügelzüchter hoffen nun, dass im Umkreis von Ehrenberg kein toter Vogel mit dem Virus gefunden wird. Sonst müsste alles Geflügel getötet werden. „Damit wären die jahrelangen züchterischen Bemühungen, um alte Rassen zu erhalten, mit einem Schlag vernichtet“, sagt Frank Elstner.

