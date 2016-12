Geflügelzüchter sagen Hohwaldschau ab Wegen der Vogelgrippe muss die Geflügelschau ausfallen. Auch einen neuen Termin gibt es noch nicht.

© Steffen Unger

Die für Anfang 2017 geplante Hohwaldschau muss ausfallen. Der Rassegeflügelzüchterverein Oberottendorf muss die 14. Ausstellung, die ursprünglich am 7. und 8. Januar stattfinden sollte, kurzfristig absagen. Der Grund ist die derzeit grassierende Vogelgrippe. Wegen der in diesem Zusammenhang bis auf Weiteres geltenden Stallpflicht für Geflügel wurden sämtliche Ausstellungen vom Landratsamt untersagt. „Die Enttäuschung bei uns Züchtern ist groß, wurde doch das ganze Jahr auf diesen Saison-Höhepunkt hingearbeitet“, teilt der Verein mit. Die Hohwaldschau der Oberottendorfer Geflügelzüchter hat in den vergangenen Jahren nicht nur viele Aussteller, sondern auch viele Besucher angezogen. Der Termin ist für etliche Züchter das Highlight der Saison. Da nicht absehbar ist, wie sich die Vogelgrippe entwickeln wird, hat der Verein auf einen Ersatztermin verzichtet. (SZ/kat)

