Geflügelschauen abgesagt

Im Landkreis Bautzen dürfen vorerst keine Geflügelschauen stattfinden. Das Lebensmittel- Überwachungs- und Veterinäramt des Kreises werde bis auf Weiteres keine Ausstellungen erlauben – als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe. Das sagte Kreissprecher Gernot Schweitzer am Dienstag. Die ersten Veranstalter haben bereits reagiert und ihre Ausstellungen abgesagt. Das betrifft die Schauen in Großpostwitz und in Göda, die beide am kommenden Wochenende stattfinden sollten.

Nach dem Fund einer mit dem gefährlichen Virus H5N8 infizierten Wildente bei Leipzig war am Montag sachsenweit Stallpflicht für Geflügel angeordnet worden. Aus dem Landratsamt hieß es da noch, dass die Rassegeflügel-Ausstellungen, die stets zum Jahresende Hoch-Zeit haben, unter verschärften Auflagen trotzdem stattfinden können. Aufgrund neuer bestätigter Vogelgrippe-Fälle aus anderen Bundesländern habe sich das Veterinäramt aber nun entschlossen, vorerst generell keine Schauen zu erlauben, so Schweitzer. (szo)

