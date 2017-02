Geflügelpest-Zone bis zum Rödertal Eine tote Graugans an der Elbe hat Auswirkungen bis in den Landkreis Bautzen.

Der Fall hat Auswirkungen bis in den Landkreis Bautzen: Vorige Woche wurde eine mit dem Vogelgrippe-Virus infizierte tote Graugans am Elbufer in Dresden-Striesen gefunden. Um den Fundort gelten nun eine Sperrzone und ein sogenanntes Beobachtungsgebiet – und das erstreckt sich bis in den Kreis Bautzen. Betroffen sind das gesamte Stadtgebiet von Radeberg und Teile der Gemeinde Arnsdorf. Das teilt das Bautzener Landratsamt mit. In diesem Bereich dürfen Hunde und Katzen nicht mehr frei herumlaufen. Zudem gelten dort Beschränkungen für Geflügelhalter: Sie dürfen beispielsweise für die Dauer von 15 Tagen keine Tiere außerhalb der festgelegten Zone bringen.

Dieselben Beschränkungen gelten bereits für ein anderes Gebiet im Kreis Bautzen, und zwar in Teilen der Gemeinden Ottendorf-Okrilla und Laußnitz. Bis dorthin reicht das Beobachtungsgebiet, das nach dem Fund infizierter Graugänse in Moritzburg eingerichtet wurde. Die genauen Grenzen der Beobachtungsgebiete können auf der Internetseite des Landkreises Bautzen eingesehen werden. (SZ)

