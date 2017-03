Geflügelpest in Diera-Zehren festgestellt In der Gemeinde wurde ein toter Wildvogel gefunden. Das hat Konsequenzen nicht nur für alle Geflügelhalter.

In Niederlommatzsch in der Gemeinde Diera-Zehren, wurde ein toter Schwan gefunden, der an der Geflügelpest verendet ist. Bei der Aviären Influenza handelt es sich eine anzeige- und bekämpfungspflichtige Tierseuche, die beim Hausgeflügel und einer ganzen Reihe von Wildvögeln nachgewiesen werden konnte. Schnell kann ein Seuchenausbruch epidemische Ausmaße annehmen, die Folge können hohe Tierverluste und schwere wirtschaftliche Schäden sein. Deshalb hat das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Meißen eine Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest erlassen und Sperrbezirke festgelegt. So wird ein Sperrbezirk im Radius von drei Kilometern um den Fundort gebildet. Der Sperrbezirk umfasst Teile der Gemeinden Nünchritz, Hirschstein und Diera-Zehren. Weiterhin wird ein Beobachtungsgebiet im Radius von zehn Kilometern um den Fundort gebildet. Das Beobachtungsgebiet umfasst Teile der Gemeinden Hirschstein, Nünchritz, Zeithain, Glaubitz, Stauchitz, Käbschütztal, Priestewitz, Diera-Zehren, Niederau, sowie der Städte Meißen, Lommatzsch, Riesa, Nossen und Großenhain. Weil in Dresden bei fünf Wildvögeln die Krankheit festgestellt wurde, gibt es einen weiteren Sperrbezirk, der Teile der Gemeinde Klipphausen sowie der Städte Radebeul und Coswig umfasst.

Die Tierseuchenrechtliche Anordnung tritt sofort in Kraft. Dies bedeutet, dass jeder, der Geflügel wie Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel hält, dies unverzüglich unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Art und Anzahl des Geflügels, der Nutzungsart und ihres Standortes beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Meißen anzuzeigen muss, sofern dies noch nicht erfolgt ist. Im Sperrbezirk gelten bis einschließlich 30. März Schutzmaßnahmen. Diese beinhalten, dass die Halter von Geflügel sicherzustellen haben, dass an den Ein- und Ausgängen der Ställe oder sonstiger Standorte, in denen Geflügel gehalten wird, Matten oder sonstige saugfähige Bodenauflagen ausgelegt werden und diese mit einem wirksamen Desinfektionsmittel getränkt und stets damit feucht gehalten werden. Gehaltene Vögel müssen in den Ställen bleiben, Bruteier dürfen nicht aus dem Bestand gebracht werden. Ställe oder sonstige Standorte, in denen Vögel gehalten werden, dürfen nur vom Besitzer der Tiere, seinem Vertreter, von Tierärzten oder Personen im amtlichen Auftrag betreten werden. Tote Wildvögel sind dem Amt zu melden. Hunde und Katzen dürfen nicht frei draußen herumlaufen. (SZ)

