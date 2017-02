Geflügelpest breitet sich aus In der Stadt sind mehrere Vögel verendet. Hunde und Katzen müssen bis März an die Leine.

In Dresden sind seit Monatsbeginn sieben Vögel gefunden worden, die an der Geflügelpest starben. Ein Schwan verendete in der Kiesgrube Leuben an dem Virus, ein Bussard in der Nähe des Stausees Cossebaude. Auch im Zoo hat sich die Vogelgrippe ausgebreitet. Dort ist der Erreger bei einer Bergente und einem Rotschenkel nachgewiesen worden. Zwei Kragenenten trugen zumindest das Influenzavirus in sich, teilte die Stadtverwaltung mit. Die neuen Fälle würden es erforderlich machen, den Sperrbezirk bis mindestens zum 9. März aufrechtzuerhalten, so die Stadt. Dieser gilt für ganz Dresden und soll eine Ausbreitung verhindern. Für Geflügelhalter heißt das, dass sie ihre Tiere einsperren müssen.

Für Hunde und Katzen gilt stadtweit eine Leinenpflicht. Sie könnten den Erreger verschleppen. Wer sich nicht daran hält, dem droht ein Bußgeld von bis zu 30 000 Euro. Kerstin Normann, die das Veterinäramt leitet, appelliert an das Verständnis der Tierhalter. „Die Maßnahmen sind in Anbetracht der aktuellen Situation angemessen“, sagt sie. (SZ/sr)

