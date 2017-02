Geflügelpest am Olbasee Sieben tote Schwäne und ein Reiher waren infiziert. Der Kreis Bautzen hat neue Sperrgebiete ausgerufen.

Die Vogelgrippe grassiert weiter im Landkreis Bautzen. © dpa

Es gibt weitere bestätigte Fälle der Wildvogelgeflügelpest im Kreis Bautzen: Bei sieben toten Schwänen, die am 11. Februar am Olbasee gefunden worden waren, und bei einem verendeten Silberreiher aus Königswartha hat die Landesuntersuchungsanstalt am Montagabend den Verdacht bestätigt: Alle Tiere waren mit dem gefährlichen Virus infiziert. Darüber informierte am Dienstagvormittag das Landratsamt.

Für die Regionen um die Fundorte werden jetzt Restriktionszonen eingerichtet. So werden in einer Drei-Kilometer-Zone um die Fundstellen Sperrgebiete eingerichtet, aus denen kein Geflügel oder Geflügelprodukte gebracht werden dürfen. Auch Hunde und Katzen dürfen nicht mehr frei herumlaufen. Es gelten Beschränkungen für Geflügelhalter Auch die Jagd auf Federwild ist verboten. Ein weiterer Umkreis vom zehn Kilometern gilt zusätzlich noch als Beobachtunggebiet. In Königswartha ist jetzt mit der Eskildsen GmbH erstmals auch ein Geflügelzuchtbetrieb von den strengen Maßnahmen betroffen.

Eine gute Nachricht gibt es zumindest für Schönteichen: Die tote Ente aus dem Ortsteil Cunnersdorf hatte keine Vogelgrippe. Das hat die Untersuchung des Wildvogels in der Landesuntersuchungsanstalt ergeben. Wenigstens für die Region um den Fundort bedeutet das erst einmal Entwarnung. Amtstierärztin Ulrike Kutschke weist alle Geflügelhalter im Landkreis nochmals dringend darauf hin, die landesweit verordnete Stallpflicht konsequent einzuhalten. (SZ/ju)

Die genauen Grenzen der neuen Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete sowie die tierseuchenrechtliche Verfügung sind auf der Internetseite des Landkreises Bautzen veröffentlicht.

http://landkreis-bautzen.de/19830.html

