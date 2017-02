Geflügelgrippe breitet sich weiter aus Das Landratsamt reagiert mit einer Notfall-Bekanntmachung auf neue Fälle.

Der seit 20. Januar geltende Sperrbezirk um Radebeul und Moritzburg mit dem dazugehörigen Beobachtungsgebiet umfasst jetzt eine größere Fläche. © Symbolfoto: David Berndt

In den Städten Radebeul und Meißen sind bei einer verendet aufgefundenen Graugans, einer Stockente sowie einem Schwan Geflügelpesterreger des Typs H5N8 nachgewiesen worden. Die Funde stammten vom 17.; 18. und 21. Januar dieses Jahres. Das hat am Mittwoch die Sprecherin des Landratsamtes Kerstin Thöns mitgeteilt. Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt Meißen leitete umgehend die nötigen Schritte ein. Neu ist der Sprecherin zufolge, dass ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet in Meißen um die Fundorte der infizierten Wildvögel eingerichtet wurde. Der seit 20. Januar geltende Sperrbezirk um Radebeul und Moritzburg mit dem dazugehörigen Beobachtungsgebiet umfasst jetzt eine größere Fläche.

In diesen Gebieten gelten verschiedene Auflagen für Geflügelhalter. So darf Geflügel für die Dauer von 21 Tagen im Sperrbezirk und 15 Tagen im Beobachtungsgebiet nicht verbracht werden. Die Mitarbeiter des Veterinäramtes untersuchen regelmäßig die Geflügelbestände im Sperrbezirk. Falls nötig, nehmen sie zudem Proben für weitergehende Laboruntersuchungen.

Die genauen Grenzen der genannten Restriktionsgebiete und die Tierseuchenrechtlichen Verfügungen sind auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht. Die betroffenen Geflügelhalter werden informiert.

Im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet haben Halter von Hunden und Katzen sicherzustellen, dass diese nicht frei herumlaufen. Im Sperrbezirk ist darüber hinaus die Jagd auf Federwild verboten.

Für alle Geflügelhaltungen gelten aufgrund einer Eilverordnung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft besondere Biosicherheitsmaßnahmen. So müssen neben gewerblichen Geflügelhaltern auch Hobbyhalter sicherstellen, dass die Ein- und Ausgänge zu den Ställen gegen unbefugten Zutritt gesichert sind. Die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels dürfen von betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutz- oder Einwegkleidung betreten werden. Die verwendete Schutzkleidung ist nach Verlassen des Stalls unverzüglich zu reinigen und zu desinfizieren oder unschädlich zu beseitigen. Funktionierende Anlagen zum Waschen der Hände und zur Desinfektion der Schuhe müssen vorgehalten werden.

Die Einwohner des Landkreises werden weiterhin gebeten, Totfunde von Wildvögeln, insbesondere Wasser- und Greifvögeln, dem Veterinäramt zu melden. Geflügelhalter, die ihre Bestände bisher nicht dem Veterinäramt gemeldet haben, müssen das unverzüglich nachholen.

Bislang ist keine Übertragung von H5N8 auf den Menschen bekannt. (SZ/pa)

